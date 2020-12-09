从田间地头到门店餐桌 华润万家“农超对接”开启扶贫“新路子”

“念念华润情，步步莲花生”。来自国家级贫困县江西广昌白莲子，从基地直接通过华润万家采购平台，进入到华润万家位于全国的各大门店，成为百姓餐桌上的一道特色产品。

不仅是白莲，截至目前，广昌通芯白莲、藕粉、茶树菇、麦片、豆奶粉、核桃粉、柑橘等30余个产品进入华润万家销售，华润万家累计帮扶广昌县销售农产品近5000万元，带动当地老乡脱贫增收。

近年来，华润万家一方面察觉消费者喜好，一方面指导农民生产出适销对路的产品，对接产销一体化的供应链条，让“大市场”带动“精准扶贫”，带领当地百姓走上脱贫致富路。

以“农超对接”为抓手 推出“万家焕乡计划”

长期以来，连接市场的能力不足，一直是贫困地区致富的一道“坎”。在华润万家，早在2015年已经着力探索以“农超对接”为抓手的扶贫工作新模式。到2019年，华润万家正式推出“万家焕乡计划”，宣告着“输血和造血并行”。

据介绍，万家焕乡计划包括“农超对接”、“技术振兴”、“教育振兴”、“就业振兴”、“生态振兴”、“管理振兴”、“女性帮扶”、“救灾帮扶”等八大方面，将扶智和扶志融入到振兴工作中。

从“输血”到“造血”模式转变，成效显著。据统计，2015年至2020年9月，华润万家累计采购各类扶贫农产品逾5.8万吨，采购金额近3亿元，销售金额逾3.3亿元，采购品类、数量、金额逐年递增，覆盖江西广昌、安徽金寨、宁夏海原、江苏盱眙等地的贫困县，切实解决农民“销售难”的问题。

截至2020年9月，华润万家共在全国建设生鲜扶贫基地31个，覆盖安徽、江苏、贵州、江西、海南等地的贫困县、贫困村。

坚持以市场化为导向 多种模式促农户增收

如何借市场之水激活产业基因，形成自上游到销售终端的良性产业通路？华润万家的回答是：市场。在华润万家高层看来，产业扶贫必须以市场化为导向，升级“产销匹配”的深度和广度，多种模式帮助农户开拓市场，才能打通产业扶贫“最后一公里”。

据介绍，依据“万家焕乡计划”的指引，华润万家在江苏沿河村、辽宁朗月村、贵州毕节、新疆喀什等地积极推进乡村振兴工作。

以贵州毕节为例，毕节位于贵州省西北部，是贵州重点贫困地区，制约毕节农业发展的主要原因是缺少稳定的销售渠道。

为了解决销售痛点，华润万家去年在贵州毕节建立了6个扶贫性质的农超对接基地。华润万家在扶贫工作中坚持市场化为导向，当地贫困地区群众实现农产品生产与销售的精准定位。

华润万家与毕节地区签订农产品销售合同，在卖场搭建毕节农产品销售专区，集中陈列，促进扶贫产品销售。通过农超对接的方式，华润万家除了为当地农民直接带来千万的年销售之外，预计每年将带去3330万元的间接收入，带动20万群众增收，实现5万户贫困户脱贫。

定点帮扶国家级贫困县 滞销农产品成为”爆款“

在市场化、产业化扶贫攻坚的基础上，华润万家对国家级贫困县江西广昌开展了深层次的定点帮扶。

以广昌白莲为例，华润万家率先在广昌建立了扶贫性质的莲子农超基地，来自华润万家的相关专家，开展专业种植培训，提升作物产量，增加农户收益。终端销售方面，华润万家江西区域门店加强莲子的宣传营销，通过销售带动生产，巩固脱贫成果。

“本来以为今年要白干了，感谢华润万家把我们的桔子都收走了，有了收入，我们有信心把今年的桔子管理得更好。”千善乡村民黄月明喜形于色，言语间是对华润万家的感恩，更是对未来发展的坚定。

因地制宜特色帮扶 打出扶贫领域组合拳

产业兴，则乡村兴，产业旺，则农民富。

在华润万家总经理徐辉看来，农超对接是华润万家的扶贫主要经验之一。华润万家通过发挥自身资源优势，把民生供应链与当地自然资源直接结合，准确定位，体现差异，精准施策，携手当地共同打出扶贫领域精彩的组合拳。

”打赢脱贫攻坚战，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标最艰巨的任务。“徐辉表示，华润万家作为红色央企，始终走在国家脱贫攻坚战的前线，福润中华，惠泽万家。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)