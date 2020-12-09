盘石田宁参加2020中国网络诚信大会：数字诚信进入4.0时代

12月7日，由国家网信办、国家发展改革委、商务部、市场监管总局和山东省人民政府指导，中国网络社会组织联合会、山东省网信办主办，以“守信互信 共践共行 携手推进网络诚信建设”为主题的2020中国网络诚信大会在山东曲阜开幕。盘石集团董事局主席田宁出席并在电子商务诚信建设论坛上作“网络强国，数字诚信进入4.0时代”主题演讲。

田宁表示，诚信4.0是“数字诚信”时代。如今互联网已经过了野蛮生长的时代，以诚信为基础的5G时代已经来临，这不仅是网民的期望，也是互联网发展的必然趋势。新业态新产业层出不穷，伴随着大数据、人工智能、云计算时代的到来，同其它行业一样，“互联网+监管”已成为社会信用体系建设新的“关键词”。基于大数据分析，卖假货的可能连网店都开不了。利用科技创新挖掘信用大数据的价值，强化信用监管才能水到渠成。

田宁称，建设数字诚信，一方面要倡导互联网行业的自律，另一方面更要强化网络、大数据手段对于诚信的建设。

对于中小企业来说，诚信是发展壮大的根本。市场经济的纵深发展势必形成多样化的信用服务需求。第三方独立信用服务机构成为社会诚信体系建设不可或缺的重要组成部分。盘石的SaaS云和信用云就是做这个服务的，从最初的互联网信用认证平台为起点，建立了互联网信用数据平台，大数据智能分析模型，能够一键识别问题网站、APP、电商以及恶意程序，建立一套行之有效的信用认证生态系统。

在智慧城市建设方面，杭州是城市大脑的发源地，对于城市数字化治理进行了全面、深入的探索，也打造了一个高效便捷的城市信用体系。目前，盘石旗下的智慧城市云也在把杭州城市大脑的样板输出到全国，为各大城市量身定制智慧城市，通过共建数字产业基金、落地数字经济产业园等，助推城市数字化建设，帮助打造信用城市。

田宁认为，随着监管部门的进一步介入，各项标准规则的出台，电商直播市场会告别野蛮生长，朝着更加规范化、职业化的方向发展。

现场还发布了2020年度中国网络诚信十大新闻、《中国网络诚信发展报告》，并举办“青诚之声”宣誓活动，携手推进网络诚信建设。

(责编：栗翘楚、孙阳)