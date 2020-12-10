推广试点，发挥示范突破带动作用（深阅读·改革试点如何“试”）

习近平总书记强调：“要牢固树立改革全局观，顶层设计要立足全局，基层探索要观照全局，大胆探索，积极作为，发挥好试点对全局性改革的示范、突破、带动作用。”试点目的是探索改革的实现路径和实现形式，为面上改革提供可复制可推广的经验做法。在改革试点的评估、推广环节，如何让改革试点工作取得实效、“真正起到压力测试作用”？改革试点经验如何总结推广，形成示范、突破、带动作用？记者在多地进行了调研。

——编 者

在试点过程逐个击破难题，为面上改革提供经验

“砍了树，都被判刑了，又要我赔钱？”法庭上，张某觉得委屈。

2019年3月5日，重庆第三中级人民法院辖区首例生态环境损害赔偿诉讼案公开开庭审理。南川区林业局诉称，2018年8月，张某等两人砍伐两株国家二级保护植物桢楠木树，损害生态环境，必须承担责任，支付14万多元赔偿金。而在此之前，两人因犯非法采伐国家重点保护植物罪，已被涪陵区法院判处有期徒刑。

起初，张某有些情绪：“其中一棵树只是‘骨折’，怎么要赔这么多？”南川林业局拿出确凿证据，并向其讲解生态环境损害赔偿制度。最终，重庆市三中院依法作出判决，张某予以接受。

2016年，重庆启动生态环境损害赔偿制度改革试点。试点期间，重庆重视典型案件办理，发挥赔偿震慑作用。“损害环境需要赔偿，树立这样的观念很重要，具体案例就是一堂好课。”重庆市三中院环境资源审判庭庭长陶米玲说。

同时，重庆注重将磋商和诉讼相结合，在诉讼前先进行磋商，尽量劝说损害环境者自行修复环境，或赔偿费用。

试点过程并非一帆风顺。生态环境损害程度如何鉴定是一个难题，而重庆鉴定机构较少且鉴定费用较高。对此，重庆市在全面开展生态环境损害赔偿工作时，积极培育专业鉴定机构。

试点中，还出现鉴定评估费用垫支难问题。鉴定评估首先要支付费用，但赔偿义务人赔偿需要一定时间，这笔费用支出不便。经过试点探索，重庆建立新机制，将评估费用纳入财政预算安排，并由有关部门先行垫付，经过磋商或诉讼后，追偿赔款，再及时缴入同级财政，保障改革顺利推进。

为督促各个区县积极开展工作，重庆将生态环境损害赔偿制度改革纳入政府管理考核体系，有力地促进了生态环境损害赔偿试点。

好经验提炼升华形成制度，使之可复制可推广

“更好满足群众诉求，让群众受益，才能更多地释放出改革的红利。”云南省委改革办有关负责人说，“尝到了改革的甜头，老百姓对新的改革新的机制就会更加有信心。”

2019年上半年，云南临沧云县人民医院、云县中医医院组织了长期健康扶贫义诊、中医药“进乡村、进社区、进家庭”服务百姓活动。各个科室的骨干为住在偏远山区的村民们进行了诊疗和健康咨询。

在家门口就享受到县级专家的医疗服务，得益于云县公立医院的改革。通过医共体的联动，打通了区域间不同层级的医疗资源，信息共享、畅通转诊，群众就医降低了费用、减少了奔波，促进了基层首诊、疑难上转的有序就医格局的形成。

记者在调研中了解到，试点单位及时归纳总结工作中的做法、措施、成效、经验和不足，发挥对全局性改革的示范、突破、带动作用。云南省委改革办有关负责人说，如果没有制度创新，只有局部意义的“孤岛式创新”，就容易成为“盆景”。

“对试点证明行之有效，可复制可推广的好经验、好做法，要提炼升华形成制度，在更大范围推广应用和示范。”云南省委改革办有关负责人说，“对重大改革典型经验，分批次挑选形成改革试点复制推广清单，以全省复制、省内扩大试点、省内借鉴三种类型加大推广力度。”

以云县为代表的公立医院改革为试点工作作出有效示范。玉溪市开展城市公立医院改革试点，从看病难、看病贵等问题入手，探索出具有地方特色的医改新路子。禄丰县、祥云县和玉溪市开展医保付费制度改革试点，促进医院优化内部管理。在及时总结经验的基础上，云南出台全面推开县级公立医院综合改革实施方案，共有100多个县市的医院全面启动县级公立医院综合改革。

在云南，改革试点推进落实情况成为全面深化改革工作考评的重要内容，并将试点经验是否在国家层面、省级层面推广作为考核标准，给予不同权重的分值，充分发挥考评导向作用。

探索建立更加成熟定型的改革试点评估制度

在改革试点的总结评估阶段，对证明行之有效的经验做法，如何及时总结提炼、完善规范，在面上推广？

“健全改革试点经验可复制推广的绩效评价标准体系，探索建立改革试点经验的可复制性、可操作性、可持续性和可适配性四维度评价体系。”中央党校（国家行政学院）公共管理教研部副教授张克建议，改进和优化改革试点绩效评价方法，建立改革试点评估制度，综合运用主客观相结合、定量定性相结合的评价方法，提炼剥离“政策红利”和“光环效应”后的试点经验规律。

张克建议，建立改革试点第三方评估制度，采用政府购买服务等方式委托第三方机构对重点难点、人民群众和企业感知度较高的改革任务进行评估，重点评估改革试点的执行情况、实施效果和社会影响，客观地总结经验、反映问题、提出改进建议。

此外，对改革试点绩效评价结果加强分类指导。对多方评价证明行之有效的经验做法，及时总结提炼、完善规范，在更大范围推广；对改革试点中发现的新情况新问题要畅通反馈机制，优化政策设计，提高改革试点实效性；对进展缓慢、执行不力的改革试点，深刻查找原因，督促整改落实。

《 人民日报 》（ 2020年12月10日 04 版）

(责编：杨光宇)