做好中国品牌，为世界提供创新技术和优质服务。
——格力电器董事长兼总裁 董明珠
以品牌创新举、以改革增动力、以竞合促共赢。
——茅台集团党委书记、董事长 高卫东
中国品牌左手是诚信，右手保质量，一路创新，一路突围，让世界看见中国的自信和力量。
——娃哈哈集团董事长 宗庆后
在新发展格局下，企业要坚持以消费者为中心，创造品牌信仰；推动智慧、产业双融合，激发品牌活力，助力我国建设成为品牌强国、制造强国！
——内蒙古伊利实业集团股份有限公司执行总裁 张剑秋
品牌是对消费者的庄严承诺，是行业对社会的责任担当，是在走向世界过程中肩负起时代使命。每一个企业都要奋力开拓，争创中国品牌的美好明天。
——格兰仕集团董事长兼总裁 梁昭贤
企业应致力于以世界眼光、国际化标准，持续推进品牌的创造性转化与创新性发展，共同助力中国品牌走向世界。
——泸州老窖股份有限公司党委书记、董事长 刘 淼
作业帮一直致力于创新升级，坚持科技助力教育普惠，不忘初心，坚守责任，让中国品牌的发展迎来新飞跃。
——作业帮创始人、首席执行官 侯建彬
弘扬传承中国的文化，既是中国品牌的初心，也是中国品牌的使命。
——万事利集团董事长 屠红燕
《 人民日报 》（ 2020年12月10日 09 版）
财政部：五大举措督促落实惠民惠农财政补贴资金 人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部监督评价局局长郜进兴介绍了《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》的相关情况。郜进兴表示，惠民惠农补贴是保障和…【详细】
财政部：全力以赴支持打赢脱贫攻坚战 人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部副部长程丽华表示，财政作为国家治理的基础和重要支柱，在打赢脱贫攻坚战中肩负重要职责，财政部把打赢脱贫攻坚战作为最大政治责任、最大民生…【详细】
统计局：11月份三大采购经理指数均位于年内最高点 人民网北京11月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内最…【详细】
两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线 人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】