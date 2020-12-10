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2020中国品牌论坛特别报道

寄语

2020年12月10日05:46  来源：人民网－人民日报
 

　　做好中国品牌，为世界提供创新技术和优质服务。

　　——格力电器董事长兼总裁  董明珠  

　　以品牌创新举、以改革增动力、以竞合促共赢。

　　——茅台集团党委书记、董事长  高卫东  

　　中国品牌左手是诚信，右手保质量，一路创新，一路突围，让世界看见中国的自信和力量。

　　——娃哈哈集团董事长  宗庆后  

　　在新发展格局下，企业要坚持以消费者为中心，创造品牌信仰；推动智慧、产业双融合，激发品牌活力，助力我国建设成为品牌强国、制造强国！

　　——内蒙古伊利实业集团股份有限公司执行总裁  张剑秋  

　　品牌是对消费者的庄严承诺，是行业对社会的责任担当，是在走向世界过程中肩负起时代使命。每一个企业都要奋力开拓，争创中国品牌的美好明天。

　　——格兰仕集团董事长兼总裁  梁昭贤  

　　企业应致力于以世界眼光、国际化标准，持续推进品牌的创造性转化与创新性发展，共同助力中国品牌走向世界。

　　——泸州老窖股份有限公司党委书记、董事长  刘  淼  

　　作业帮一直致力于创新升级，坚持科技助力教育普惠，不忘初心，坚守责任，让中国品牌的发展迎来新飞跃。

　　——作业帮创始人、首席执行官  侯建彬  

　　弘扬传承中国的文化，既是中国品牌的初心，也是中国品牌的使命。

　　——万事利集团董事长  屠红燕


　　《 人民日报 》（ 2020年12月10日 09 版）

(责编：杨光宇)
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