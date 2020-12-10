强筋健骨攻关核心技术（品牌故事）

四条智能生产线上的“小黄人”24小时开工，黄色的机械手臂井然有序地飞速运转，单线平均每6.7秒就能产出1个微波炉腔体……位于广东佛山市顺德区的格兰仕工业4.0基地里一派繁忙景象。
格兰仕用50天时间建成一个年产健康家电1100万台的工业4.0基地，加大增资扩产和工装技改力度，今年格兰仕微波炉、冰箱等品类产能较往年大幅增长。随着同海外主要品牌合作的进一步深化，企业出口逆势增长，品牌国际化加速。在格兰仕烤箱、冰箱智能制造车间，生产出来的产品几乎等不及“入仓”就被货柜车拉走。据了解，顺德总部厂区今年1—11月营业收入同比增长40%，格兰仕自主品牌家电1—11月在北美保持了100%以上的增长。
亮眼的成绩离不开核心技术的支撑。早在20年前，格兰仕便开始打造家电制造全产业链。通过攻克磁控管核心技术难题，建立了拥有完全自主知识产权的磁控管生产线， 实现了关键核心技术自主可控。目前，格兰仕包括磁控管、变压器、压缩机、电路板、电机等都能自主生产，具有强大的家电自我核心配套能力。
万物互联的5G时代，芯片技术十分关键，2019年6月，格兰仕开始筹建广东跃昉科技有限公司，着手组建芯片专家人才队伍。目前，格兰仕正在开源芯片、边缘计算等前沿科技投入上下功夫，第一块自主开源芯片已在家电产品实现应用。
“核心技术和相关配套能力是格兰仕最重要的竞争力。通过全产业链强筋健骨，格兰仕能够更有力参与国内国际双循环。”格兰仕集团董事长兼总裁梁昭贤说。
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