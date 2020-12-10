以产品创新服务消费升级（品牌故事）

抢抓粤港澳大湾区建设、新时代推进西部大开发形成新格局、成渝地区双城经济圈建设等机遇，五粮液集团适应国内市场消费升级大趋势，推动高质量发展。每一道工序都保证精益求精，用心酿造每一瓶好酒。新发展格局为中国白酒产业提供了更多发展机遇，五粮液集团相继推出全新酒品，坚守极致品质，不断以更好的品质和形象满足更高层次的消费需求，以产品创新服务消费升级。
五粮液集团党委书记、董事长李曙光表示，五粮液集团将保持战略定力，从产品创新、数字化转型、国际化三个方向发力，面向国内国际两个市场，讲好中国白酒故事，推动中国白酒龙头企业创新发展。为加速数字化转型，增强企业发展新动能，五粮液集团正在实施超百亿元的投资规划，争取用不到3年时间在基础设施和产能建设方面实现园区整体转型升级，加速向工业互联网、智能制造、数字经济等领域发力，大力推进新零售新业态建设和整个企业管理的数字化转型。
此外，五粮液集团传承纯粮固态发酵的传统酿造工艺，满足人民群众对美好生活的需求。以产品创新推动新型消费扩容提质的全新酒品，相继推出缘定晶生·五粮液、501五粮液，更新迭代第八代五粮液，并在今年推出全新复刻升级版经典产品—经典五粮液，树立起白酒品牌价值标杆。
五粮液集团见证和引领了世界酒业全新市场格局的行业变化进程，让“天地精华、民族精神、世界精彩”的品牌文化传播得更远，让世界感受中国白酒的文化魅力。
版式设计：张芳曼
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