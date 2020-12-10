格兰仕集团

强筋健骨攻关核心技术（品牌故事）

本报记者 李 刚

《人民日报》（ 2020年12月10日 第 09 版）

四条智能生产线上的“小黄人”24小时开工，黄色的机械手臂井然有序地飞速运转，单线平均每6.7秒就能产出1个微波炉腔体……位于广东佛山市顺德区的格兰仕工业4.0基地里一派繁忙景象。

格兰仕用50天时间建成一个年产健康家电1100万台的工业4.0基地，加大增资扩产和工装技改力度，今年格兰仕微波炉、冰箱等品类产能较往年大幅增长。随着同海外主要品牌合作的进一步深化，企业出口逆势增长，品牌国际化加速。在格兰仕烤箱、冰箱智能制造车间，生产出来的产品几乎等不及“入仓”就被货柜车拉走。据了解，顺德总部厂区今年1—11月营业收入同比增长40%，格兰仕自主品牌家电1—11月在北美保持了100%以上的增长。

亮眼的成绩离不开核心技术的支撑。早在20年前，格兰仕便开始打造家电制造全产业链。通过攻克磁控管核心技术难题，建立了拥有完全自主知识产权的磁控管生产线， 实现了关键核心技术自主可控。目前，格兰仕包括磁控管、变压器、压缩机、电路板、电机等都能自主生产，具有强大的家电自我核心配套能力。

万物互联的5G时代，芯片技术十分关键，2019年6月，格兰仕开始筹建广东跃昉科技有限公司，着手组建芯片专家人才队伍。目前，格兰仕正在开源芯片、边缘计算等前沿科技投入上下功夫，第一块自主开源芯片已在家电产品实现应用。

“核心技术和相关配套能力是格兰仕最重要的竞争力。通过全产业链强筋健骨，格兰仕能够更有力参与国内国际双循环。”格兰仕集团董事长兼总裁梁昭贤说。

五粮液集团

以产品创新服务消费升级（品牌故事）

本报记者 周小苑

《人民日报》（ 2020年12月10日 第 09 版）

抢抓粤港澳大湾区建设、新时代推进西部大开发形成新格局、成渝地区双城经济圈建设等机遇，五粮液集团适应国内市场消费升级大趋势，推动高质量发展。每一道工序都保证精益求精，用心酿造每一瓶好酒。新发展格局为中国白酒产业提供了更多发展机遇，五粮液集团相继推出全新酒品，坚守极致品质，不断以更好的品质和形象满足更高层次的消费需求，以产品创新服务消费升级。

五粮液集团党委书记、董事长李曙光表示，五粮液集团将保持战略定力，从产品创新、数字化转型、国际化三个方向发力，面向国内国际两个市场，讲好中国白酒故事，推动中国白酒龙头企业创新发展。为加速数字化转型，增强企业发展新动能，五粮液集团正在实施超百亿元的投资规划，争取用不到3年时间在基础设施和产能建设方面实现园区整体转型升级，加速向工业互联网、智能制造、数字经济等领域发力，大力推进新零售新业态建设和整个企业管理的数字化转型。

此外，五粮液集团传承纯粮固态发酵的传统酿造工艺，满足人民群众对美好生活的需求。以产品创新推动新型消费扩容提质的全新酒品，相继推出缘定晶生·五粮液、501五粮液，更新迭代第八代五粮液，并在今年推出全新复刻升级版经典产品—经典五粮液，树立起白酒品牌价值标杆。

五粮液集团见证和引领了世界酒业全新市场格局的行业变化进程，让“天地精华、民族精神、世界精彩”的品牌文化传播得更远，让世界感受中国白酒的文化魅力。

(责编：杨光宇)