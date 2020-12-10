原标题：超高清视频产业重磅政策落地 万亿市场起航在即

12月7日，国家广电总局发布《广播电视技术迭代实施方案(2020-2022年)》(下文简称《方案》)，重点强调了加快发展高清超高清视频和5G高新视频，推动高标清同播向高清化发展，缩短同播过渡期，逐步关停标清频道。这意味着，超高清视频全面普及的时代即将到来。

中国超高清视频产业联盟(CUVA)发布的《5G+8K超高清国产化白皮书”》显示，预计到2022年，我国超高清视频产业规模将超4万亿元，成为全球最大的超高清市场。

据了解，超高清视频产业链包括云视频软硬件、编解码产业链、网络传输、存储产业链、内容生产等多个板块。

网宿科技副总裁王风雷表示，5G时代的视频体验超清化、沉浸式、强互动性将成为主流，加之视频与各行各业的融合趋势，超高清视频产业浪潮将为全产业链带来巨大的市场机遇。

重磅政策持续助推，超高清成5G首个普及场景

数据显示，5G商用一年以来，全国已累计建设5G基站69万个，基本实现地市级5G覆盖。在基础设施层面已经具备了超高清视频快速普及的先决条件。

技术人士指出，5G技术采用特高频通信，具备大带宽、低延时等特征，能够使得实时高清云端渲染和大幅降低设备对本地计算能力的相关需求得以落地，可以使大量数据被实时传输，降低网络延时，不仅可满足超高清视频直播，还能让AR/VR这类对画质和时延要求较高的应用获得长足发展。

另据《2020中国网络视听发展研究报告》，我国网络视听用户规模突破9亿，短视频人均单日使用时长达到110分钟。随着此次《方案》的重磅落地，超高清有望成为5G首个普及场景。

《方案》强调，完善4K/8K超高清视频技术标准体系，加快推进关键技术标准制定。加快推进全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展，构建广播电视现代传播新体系。

与此同时，《方案》还表示，近期主要任务有广播电视台开展4K超高清制播能力建设，推进高新视频在北京冬奥会等地落地应用，在硬件支持上完成有线电视网络IPv6升级改造，开展互联网电视4K超高清传输试验。2022年底，基本实现中央和省级卫视节目在直播卫星高清同播。

近两年，超高清视频产业持续迎来政策的大力支持。工信部早在2018年初制订了《超高清视频产业发展行动计划(2018-2022年)》，并对外表示，组建中国超高清产业联盟，搭建产业协同发展服务平台，推动超高清内容建设和行业应用，拓宽超高清内容与应用渠道。

今年5月，《超高清视频标准体系建设指南(2020版)》正式印发，标准体系初步建立。在IPv6改造方面，今年4月，工信部办公厅、国家广播电视总局办公厅发布关于推进互联网电视业务IPv6改造的通知(下文简称《通知》)。中国移动、华为云、网宿科技等7家企业要对互联网电视业务相关的内容分发网络(CDN)进行IPv6改造。

《通知》要求，2020年末，基于IPv6协议的互联网电视业务服务能力达到IPv4的85%以上；基于IPv6协议的互联网电视业务加速性能达到IPv4的85%以上。

产业链日益壮大 万亿市场将迎来爆发期

今年4月，工信部与国家广电总局联合编制、颁布《部(局)省市共同推动超高清视频产业发展工作方案》，共梳理出关键器件、重点产品、网络传输、内容供给、创新应用、支撑服务、开放合作等100多个方面。

银河证券指出，5G时代高清视频行业具备爆发潜质。超高清布局加速，各领域迎来发展风口。

数据显示，今年1—9月国内市场销售4K超高清电视2079万台，硬件设备不断突破，占国内市场电视销量近70%；赛迪顾问预计，2022年，电视机、高清面板等硬件产值将达到18752亿元，复合增长率为20%；，宽带建设、视频制作等相关产值将达到12420亿，复合增长率为80%；有关应用和服务将达到9024亿，复合增长率为90%。

当前，海康威视、欧菲光、网宿科技等各类知名厂商都在围绕产业链加紧布局，国内超高清视频产业链日益壮大。

业内人士指出，超高清视频应用范围广泛，能够与广播电视、文化娱乐、安防监控、医疗影像等领域的需求相结合，促进行业领域创新发展，激增的数据量对网络传输能力提出了前所未有的挑战。

针对4K超高清视频传输，阿里云、腾讯云等云服务商以及网宿科技等CDN服务商都围绕超高清视频产业展开布局。

其中，网宿科技在超高清视频的分发传输方面布局较早，围绕超高清视频，在编码、解码、传输、视频处理等方面进行技术优化，已经推出了提供VR直播与实时互动技术方案的VR承载平台。同时，公司参与了中国超高清视频产业联盟标准《4K超高清画质规范》和《超高清内容交换标准草案》的制定。2018年，网宿科技成为中国联通5G+VR产业链的合作伙伴，并助力中国电信首家实现跨省5G +VR全景超高清长时间稳定直播。

网宿科技副总裁王风雷表示，5G为超高清视频产业的创新发展打开了大门，公司将发挥自身技术优势，把握新一代通信技术带来的发展机遇，推动超高清视频技术在不同行业领域的融合发展，助力行业创新。

(责编：任妍、孙阳)