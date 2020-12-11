原标题：丁真带火理塘，《奔跑吧》偶遇黄河，这是最冷冬天的最暖相遇

这一年，没出国，没代购，却因为很多“意外”偶遇了美好中国。

11月11日，不到10秒的视频迅速引爆全网。一个叫“丁真”的藏族男孩出现在大众视野，纯粹清澈的眼神不仅让他连续多日登顶热搜，更引发全国各省抢人大战，外交部也为他连连打call。谢绝络绎不绝的网红邀约，丁真选择将自己上交给国家，成为理塘旅游形象大使。丁真的家乡理塘县，是四川省海拔最高、气候最恶劣、条件最艰苦的地区之一。今年二月才刚摘下贫困县帽子，丁真能够带来的“流量变现”对于巩固脱贫成果来说，无疑是雪中送炭。据悉目前，甘孜的酒店预定量较去年同期增长89%，两个机场的订单量同比去年增长近2成，理塘的搜索指数上涨620%。当地旅游局即时开放67个A级景区为期3个月的门票全免政策，理塘成为了年末旅游的超级大热门。

和丁真一样，自愿背负起带动偏远地区经济、旅游发展的，还有我们熟悉的“老朋友”——国民综艺《奔跑吧》。

在最冷冬天，和海澜之家一起，尽情《奔跑吧》

作为一档老牌综艺节目，《奔跑吧》至今已经播出七年、八季、百期节目。该系列一直保持着较高的市场影响力，已经成为一档传播积极正能量、有超高人气度、话题度的国民综艺。2020年最新一季《奔跑吧·黄河篇》已于12月4日周五晚开播，这一次他们来到了神秘的大西北。

作为特别篇，本季节目主旨突出扶贫，以黄河沿线为主轴，分别在青海、陕西、宁夏展现扶贫取得的成果，并通过直播带货、短视频拍摄等有趣的线上互动游戏，带动当地经济、旅游等发展，刚刚开播就赚足了话题和眼球。

2020年的冬日格外寒冷，受拉尼娜影响，全国多地降雪登陆过早，北方及中东部大部分地区也在十月后就早早突破冰点。节目组克服重重困难，在最冷冬日踏上黄河之旅，不仅是因为热爱这片土地想要为祖国“带货”，更是因为海澜之家极光系列鹅绒服，给了他们在零下的大西北尽情奔跑的勇气。

海澜之家极光系列鹅绒服作为《奔跑吧·黄河篇》的指定服装，陪伴跑男团们花式打卡黄河地标。90%品质鹅绒填充的极光系列鹅绒服，是海澜之家2020年冬季的明星产品。专注于专业保暖、年轻时尚领域的深耕，极光系列期期占据C位，在《奔跑吧》的观众缘不亚于兄弟团，各路明星嘉宾都爱不释手争先抢穿。从沙坡头到韩城古城，从闽宁镇、日月山到龙羊峡，海澜之家为《奔跑吧》的旅程提供温暖守护，也陪伴着数亿观众溯源黄河之美。

凛冬上线极光系列，做暖意满满的大国品牌

2020年是脱贫攻坚战的收官年，无论是个人还是企业都卯足了劲为国家扶贫脱贫加持助力。海澜之家赞助《奔跑吧·黄河篇》这类公益综艺，暨是国民品牌的责任所在。以老百姓喜闻乐见的综艺形式，将黄河流域人民因偏远、不便而无法展现给世人的“珍宝”带出西北，带给观众。

责任感不止从这里开始，此前的近20年，我们同样看得到海澜之家的担当。不论是产品设计IP联名，亦或是赞助选择合作领域，海澜之家都更倾向于丰富内涵，做暖意满满的大国品牌。

为7亿消费者的足球梦，签约球王武磊、赞助中超三大顶尖俱乐部；为声援中国力量，赞助《中国机长》；为延续中国文化中的国粹精华，打造致敬经典文化的大闹天宫系列、倾注心血上线超15万针重工刺绣的三国联名。海澜之家一直视传扬中国自信、中国传统文化为己任，这彰显了一个国民品牌的自我修养，也解释了海澜之家与消费者之间无名的情感联结。

2020年，“德艺双馨”的企业和个人特别多。获得“全国脱贫攻坚奖”的薇娅、带火四川理塘的丁真、携手《奔跑吧》传播暖意的海澜之家都成为了决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年的“闪光推手”。不止是他们，那些扶贫背后浪漫的文青干部、那些参与助农的直播买家、那些打卡美好中国、向往丁真的世界的你我都是其中不可或缺的一份子。

今年的最后一个月，凛冬已至，海澜之家带着极光系列鹅绒服在《奔跑吧》与我们相见。老牌综艺实力不俗，依旧让家家户户传遍欢笑，黄河流域寒风瑟瑟，却不再让人感到寒冷。因为透过抖音、直播，透过节目本身，我们看到身穿极光系列鹅绒服的跑男们在为公益而奔走，也看到温暖在他们身后的美好中国漫延。

(责编：杨曦、孙阳)