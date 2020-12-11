浦发银行与星展银行签署《金融科技合作备忘录》

12月11日，浦发银行和星展银行在上海市—新加坡全面合作理事会第二次会议上签署《金融科技合作备忘录》，上海浦东发展银行股份有限公司行长潘卫东、星展集团中国区总裁葛甘牛分别代表双方集团签署协议。这也是双方继2019年双方签订首个聚焦国际发展的合作备忘录后，聚焦于金融科技领域的又一次深度合作。

近年来，金融科技的运用不仅推动金融行业的变革，同时也为全球经济从新冠疫情中复苏做出了积极的贡献。据悉，浦发银行与星展银行将在上海市—新加坡全面合作的背景下，加强金融科技领域沟通，并在数据治理、开放银行、区块链技术应用、智能化风险管理等领域积极寻求合作机会。双方将进一步发挥在金融科技领域的优势，通过全球金融协作，共同应对危机、增强经济韧性，为推动全球经济复苏提供驱动力。（毕磊）

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