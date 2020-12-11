浦发银行与星展银行签署《金融科技合作备忘录》

12月11日，浦发银行和星展银行在上海市—新加坡全面合作理事会第二次会议上签署《金融科技合作备忘录》，上海浦东发展银行股份有限公司行长潘卫东、星展集团中国区总裁葛甘牛分别代表双方集团签署协议。这也是双方继2019年双方签订首个聚焦国际发展的合作备忘录后，聚焦于金融科技领域的又一次深度合作。
近年来，金融科技的运用不仅推动金融行业的变革，同时也为全球经济从新冠疫情中复苏做出了积极的贡献。据悉，浦发银行与星展银行将在上海市—新加坡全面合作的背景下，加强金融科技领域沟通，并在数据治理、开放银行、区块链技术应用、智能化风险管理等领域积极寻求合作机会。双方将进一步发挥在金融科技领域的优势，通过全球金融协作，共同应对危机、增强经济韧性，为推动全球经济复苏提供驱动力。（毕磊）
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银保监会：大数据反保险欺诈试点成效初显 新华社北京12月8日电（记者谭谟晓）记者从银保监会获悉，自2019年10月起，银保监会联合公安部在浙江省、安徽省、江西省、山东省等地开展大数据反保险欺诈试点，创新运用大数据等新技术手段防范保险欺诈风险、打击金融犯罪行为，取得初步成效。…【详细】
统计局：11月份CPI同比降0.5% 环比降0.6% 人民网北京12月9日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，2020年11月份，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.5%，环比下降0.6%。1—11月，全国居民消费价格比去年同期上涨2.7%。 国家统计局城市司高级统计师董莉娟…【详细】