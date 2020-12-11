第三届中国百所大学经济学院院长论坛举行

人民网北京12月11日电（许维娜）12月11日，第三届“中国百所大学经济学院院长论坛”在北京大学经济学院举行。
北京大学校长助理、经济学院院长董志勇在致辞中表示，第三届“中国百所大学经济学院院长论坛”，旨在为更好承担经济学服务新发展格局的历史使命，迎接兼具挑战与机遇的新起点、新形势、新未来，为中国迈向高质量发展阶段贡献力量。
在论坛主旨演讲环节中，经济学家、北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫对当前中国经济发展形势及面临的机遇和挑战做了深刻剖析。中国经济体制改革研究会副会长樊纲对经济学的学术规范与理论创新提出自己独特见解，为经济学科发展探索新路径。
会上，奥园集团党委书记、总裁郭梓宁以《经济学理论创新是实践发展的一面镜子和一盏明灯》为演讲题目，将经济学理论与中国奥园集团发展实践相结合，介绍了中国奥园集团“一业为主，纵向发展”的复合发展模式和“产业+教育”的奥园精准扶贫模式，并回顾了与北京大学经济学院的缘分以及“讲席教授”和“奥园博士后”项目等校企合作情况和企业人才发展战略。
郭梓宁做《经济学理论创新是实践发展的一面镜子和一盏明灯》主旨演讲。
郭梓宁表示“人才是社会进步和企业长久发展的根基”。中国奥园集团深入推进校企合作，大力实施精英人才战略，通过人才培养、理念创新和制度创新，不断提升应对外部环境的实力和企业综合竞争力。
据悉，本次论坛采用线上线下结合的方式举行，来自全国百所大学经济学院院长、知名学者，通过现场圆桌论坛和“线上云端”等方式，共同就“新发展阶段 、新发展理念、新发展格局，经济学创新与发展”进行深入探讨与交流。与会嘉宾对中国奥园集团在企业高质量发展的同时，积极投身教育和扶贫公益事业给予高度评价。本次论坛还设有“百所经院人才招聘会”环节，吸引了海内外近千名博士后、博士生参与。
中国奥园方面表示，注重将经济学理论与企业发展实践结合，不断深化校企合作，积极引入高等院校精英人才，推动企业高质量发展。
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