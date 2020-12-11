原标题：合景泰富25周年记：商业赋能，以卓越产品力为生活创造意义

在开发成本越来越高的时代，“快”成为制胜法宝，助推头部房企规模迅速做大。在传统的定义中，住宅和商业地产或许只是钢筋水泥堆砌出的可批量复制的商品，但对于消费者而言，“房子”是家，是人生中每个重要时刻的情感容器；“商业空间”是载体，是承载人生中每个艺彩纷呈瞬间的舞台。如何平衡向利而生的商业规律与人们美好生活幸福感之间的感知差距，是摆在各房企面前亟待突破的命题。

合景泰富给出了一个答案。这家一直专注于雕琢产品的香港上市公司，根植广州，辐射全国，从to C的品质住宅、商场与酒店，到to B的超甲级写字楼，再到to G的产城融合……就像一个面面俱优的“全科生”，不断拓展客户与业界对其产品、服务以及企业发展蓝图的认知，更为城市带来了全新的美好生活新体验。

立业25年来，合景泰富一直精心洞察客户需求，革新人居标准，裁量每一寸空间，最大程度发挥每一块土地的价值。从拿地选址到设计开发，从文化传承到技术创新，调和一砖一瓦，融洽一草一木，只为客户筑造最舒适的品质人居，并由此为其带来“人居美学大师”以及“精装艺术家”之美誉。

十年前，中国GDP 总值达 5.879 万亿美元，正式成为全球第二大经济体，凭借巨大的内需潜力和市场经济制度建设红利，我国商业发展释放出巨大动能，呈现出空前繁荣的景象。向来有着敏锐的市场洞察力的合景泰富显然没有错过这次机遇，早于 2003 年正式开拓商业地产版图，相继进军写字楼及购物中心板块，至今已在全国打造多个标杆项目，为城市汇聚金融与产业资源，致力于重塑商业互动价值。

为新中产的生活创造意义

随着中国经济的持续发展，在国内消费阶层中出现了一部分新人群。财经作家吴晓波联合其他调研机构对此做了系统研究，命名为“新中产阶级”，从2016年起每年发布《新中产报告》。

所谓的新中产，除了拥有富足的物质基础（2019年度新中产的净资产中间值为470万元；在典型的新中产家庭财富结构中，56%为房产），在精神层面和价值观层面更为富足。

麦肯锡的一份报告表明：中国中产阶级迅速成为主体消费力量——他们的消费行为更精明和成熟，更愿意为产品品质支付溢价，并且非生活必需品的消费占比越来越大。

新中产具备“高学识、高收入、高品位”的特性，他们愿意“把生命价值寄托在美好的事物上”，其消费心态已不止满足于更丰富的物质层面的精美，更追求更高层次的审美情趣的精致，甚至是追求生活的仪式感。

作为精品地产开发商，合景泰富的品牌主张正是“为生活创造意义”，而旗下的品质房产，契合了新中产对美好生活体验的诉求。

从1995年的御晖园开始，合景泰富进入房地产开发领域；2001年，一座充满巴厘岛风情的大型生态社区叠彩园令合景泰富在广州声名鹊起；随后的2006年，以“世界级中央都会豪宅的领峰者”为定位的誉峰开盘，成为备受市场认可的高端宅居典范；2011年亮相的珠江新城CBD明星产品天銮，更是以唯一一个城市中轴线临江的高端项目刷新了人们对广州豪宅的认知与想象。

除了品质房产，合景泰富还紧密连接人群，致力于在时代的当下体现艺述生活的哲思，全面进军购物中心（如IGC /悠方/摩方/悠方天地等）、写字楼（IFP/IMP/ICP等）、酒店（W/康莱德/福朋喜来登/木莲庄/Mustel等）、产城（上海青浦产业总部项目/江苏盐城城市综合体等）、文旅产业（花城假期/金马国旅/羚羊研学等）、教育产业（华南师范大学附属龙门学校/圣心国际幼稚园等）等业务板块，以国内领先的城市综合运营商之势，为构筑城市美好生活创造无限可能。

合景泰富的创新精神体现在坚持以人为本，秉持“以心筑家·创建未来”的核心理念，积极探索人们对美好生活的需要，不断满足新中产群体对生活仪式感的追求，在基本居住需求以外对生活空间融入国际设计、审美意趣、多元生活体验的细节，多维度提升土地的价值。

品质宅居 为城市注入鲜活生命力

1995年成立伊始，合景泰富以广州作为核心发展区域开始了房地产开发业务，推出多个蕴含创新理念的精品小区，引领了广州时尚高端住宅的设计潮流，刷新了当时人们对品质人居的认知。

2000年，合景泰富打造的广州叠彩园项目将设计发挥到极致，邀请国际知名的新加坡园林设计公司操刀，打造了当时市场极其罕见的巴厘岛风情园林，让人们眼前一亮，自此合景泰富打造精品的品牌特点开始为市场认知。

2003 年，广州提出市中心东进的发展规划，其时珠江新城区域仍在规划初期，如今高楼林立的繁华CBD仍是一片阡陌纵横，凭借对城市发展的笃定信心以及与城市共同生长的初心，合景泰富果断出击，投取珠江新城核心区域内几幅核心地块，相继建成合景国际金融广场（IFP）、合景誉峰、合景天銮、W酒店、合景睿峰等项目，引领市场的艺述宅居美学潮流。

坐落在享有广州“曼哈顿中央公园”之称的珠江公园北面的合景誉峰于2007年落成首次交付，作为引领时尚宅居潮流的又一代表作品，合景誉峰在设计上突破了许多常规思路——在40多米的高空中掏空营造巨型的空中花园；率先于市场多年采用三梯两户、工人梯独立的人性化设计；同时耗资数千万引进巴厘岛原生植物丛林，通过错落有致的观赏动线设置，为业主营造一个移步换景的社区园林景致。

2011年亮相的合景天銮，更是以唯一一个城市中轴线临江的高端项目刷新了人们对广州豪宅的认知与想象：为使每一寸园林用地都物尽其用，展现它最美的一面，合景泰富与擅长为皇室打造园林的世界知名设计公司美国Bennitt Design强强联合，匠心独到地将天銮园林打造为中国首创的印象派光影园林、珠江边的艺术馆——“河端艺廊”；而在香港许李严建筑设计公司、梁志天设计公司等的创意加持下，客厅或泳池被塑造成一个个“玻璃盒”，上下错落地散布于各塔楼上，为楼体立面带来动感与活力，夜幕低垂之时，“玻璃盒”就有如万千灯笼悬挂于塔楼上，显露出万家灯火的璀璨景象，成为珠江江畔璀璨的风景线。

凭借在珠江新城打造的一系列“城市名片”，为城市呈现了繁荣与活力，合景泰富逐步树立了自己的行业地位，筑起了令同行艳羡的“护城河”，同时也凭借众口皆碑的标杆项目一跃成为珠江新城的明星开发商，随着珠江新城的崛起，完成了自身的跃迁。

此后几年，合景泰富积极探寻中国城市人居需求的发展趋势，通过对空间的仔细裁量，瞄准不同居住需求创新推出誉峰、天銮、瑧林、云上、映月台、云溪四季等系列作品，为每一座城市注入鲜活的宅居美学文化生命力。因此，合景泰富在业内便享有了“人居美学大师”以及“精装艺术家”之美誉。

合景泰富为了打造极致品质，从不盲从妥协，董事会主席孔健岷先生曾表示，“早期合景泰富的作品设计理念很简单，就是把建筑做好，做好的设计、好的装修，接下来我们要加入更丰富的艺术元素，让合景泰富的产品更有生命力，性格更鲜明。”关于这点，从合景泰富最新产品系列“臻系”的首作广州瑧林可见一斑。

瑧林位于广州天河公园板块，周边CBD高楼林立，却拥有70万㎡天河公园一年四季的林荫花色。这样一处拥有自然诗意与城市繁华的地方，打动了当代日本枯山水主要代表人物枡野俊明先生，“这个地方太有意思了，被城市CBD包围的地方，但仍然可保有难得的自然和静谧，无疑是生活与自然在城市的回归。”

在合景泰富的力邀下，枡野俊明先生操刀设计了其在中国广州枯山水园林首作——瑧林，并邀请他的老搭档，被日本评为“非物质文化遗产”的园艺师佐野晋一负责园林施工。68岁的枡野俊明先生10余次往返于广州与横滨，亲自到山中寻找景石，以及在现场监督每一块原石和绿植的摆放和栽种，将大自然浓缩于庭园的褐石、白砂与青苔中，“以石代山，以砂代水”，并以绿植呈现四季变幻，营造出别样的“山林、树林、瑧林”三重美感的居住美学和禅意境界。

执着于锤炼每一处细节，雕琢每一寸空间，只为懂美学、重品质的新中产客户呈现一个极致品质人居，印证了合景泰富一以贯之的“以心筑家”的企业理念。

多元商业 延伸城市无限可能

自2003年正式布局商业地产领域以来，合景泰富在对全国一线及强二线城市的发展规划、功能布局等方面作出充分探研后，在城市核心区域匠筑超甲级写字楼、产业总部基地、特色商业体验空间及大型商业综合体，助力城市经济发展，引领“艺述·乐活·生态”的生活风尚。截至目前，合景泰富已在全国一线及强二线城市拥有10个写字楼项目、20个购物中心项目。

2020年，合景悠活集团正式成立，依托合景泰富旗下多元业态资源，合景悠活以“全业态智慧服务运营商”为核心价值定位，构筑商业运营、物业服务、资产服务三大业务生态，为消费者提供多元精彩的生活体验与高端优质的商务体验。

作为国内一线城市CBD中综合品质较高的超甲级写字楼之一，广州合景国际金融广场（IFP）集结了多名世界级的室内外设计师联袂雕琢。IFP采用全钢帆船外形结构，弧形的外墙面更好地展现了珠江无敌江景。大堂采用全落地玻璃设计，吸收天然光源，在光与线的辉映下尽显雅致。室内设计不仅追求艺术效果，更平衡考虑光源、动线、安保等实际元素，揉合于先进的环境设计之中。先进的现代设备贯注大师级设计巧思，甚至超越了纽约及伦敦甲级写字楼的配置，造就了如今这座国际超甲级写字楼的经典之作。IFP于2007年落成之期便吸引了众多世界500强金融企业进驻，标定了广州珠江新城作为国家级CBD的商务发展水准，也是合景泰富打造高端写字楼的硬核实力印证。

而在广州IFP的不远处，合景泰富还打造了一座超甲级写字楼——广州环球都会广场（IMP），同样位处珠江新城中轴线上的IMP坐拥着珠江新城千亿商务配套，总高逾 300 米的IMP由地下 5 层及地上67层组成，4.25米标准层高是引领市场的突破，同时还配备LOW-E环保隔热玻璃幕墙、瑞士进口垂直交通体系等硬件设施，广州IMP启用之时便已刷新广州中央商务区办公楼宇的价值高度，吸引了众多世界500强、国内知名企业进驻，并以其出色的办公环境及与之匹配的专业服务得到了进驻企业的认可与青睐，以地标式商务名片的姿态见证着中国乃至世界商业发展的跃迁。

合景泰富凭借自身对于城市发展的理解与思考、对于商务时代发展趋势的熟稔与把握，将每一座写字楼当作城市图腾般打造，是合景泰富对于商业价值的信仰，在合景悠活全业态、多维度的商业运营及物业服务的加持之下，将勾勒出城市商业的无限视界，释放强劲的商业发展动能。

不仅打造了多座超甲级写字楼书写城市高度，合景泰富还为客户打造具有情感的商业体验空间。“悠方”、“摩方”以及“悠方天地”是由合景泰富打造、合景悠活运营管理的购物中心品牌，其中“悠方”着力打造时尚、健康、精致的乐活生活方式，蕴含了对生活的享受与热爱，而“摩方”精准地为年轻潮人们提供潮流的时尚生活体验，“悠方天地”则以悠闲的户外空间，为社区居民提供更优质、舒服的生活模式。

以成都悠方为例，位于成都金融城CBD核心地带的成都悠方以“艺述”与“共生”为核心理念。建筑设计上，以折纸工艺手法，利用不同材质在立面和雨棚上制造多个菱角折面，使之以更为个性、潮流的形象与成都的城市文化气质相融合。同时，成都悠方还打造了U-Art Space 艺述馆、2万m2自然生态花园、光感音乐喷泉、帆船水景广场、浪漫屋顶花园、宠物公园等多样城市空间，屋顶设有餐饮平台，可供人们在精品式景致园林茶座享受休闲时光，体现出成都极具代表性的巷子文化。而在入驻品牌的选择方面，成都悠方从客户的消费习惯及需求出发，细分社群、不断完善商业业态及品牌规划，引进与城市新中产审美相符、满足品质消费需求的品牌，如舒适堡、英皇 UA 电影城、言几又、MELAND、椰壳超市等品牌，通过年轻、个性的消费品牌的引进，以此表达合景泰富艺述·乐活·生态的价值主张。

2018 年正式开业的北京摩方，则是小巧别致、魅力摩登的精品商场，其“潮燃、艺境、无界”的定位跳脱了传统购物中心的定义， 致力于为年轻潮人提供充满个性的多元生活方式体验，为每一位潮人发掘生活灵感。在项目打造上，合景泰富与世界知名的荷兰设计事务所MVRDV强强联手，外立面造型采用灵动的“切角退台”设计理念，配以定制的珠光陶瓦，外观犹如一颗变幻莫测的“水晶魔方”，加之双首层创新设计，营造出极具流动性、空间交错的丰富感官体验， 成为了北京东城区的新锐潮人集结地。在商业运营上，北京摩方主力引进时尚潮牌与新潮品牌，并通过定期举办艺术展览、潮流演出等活动，为年轻一代提供全新生活体验空间，引领时尚潮流的新生代生活方式。

无论是引领城市高度的超甲级写字楼还是沉淀城市文化的购物中心，无论是产品设计还是商业氛围营造，合景泰富都出色地打造了极具识别度的城市名片，书写了一座城市的发展印迹，为城市美好生活创造了无限可能。

三大幸福产业 推动人们美好生活持续发展

在房地产行业正在历经深度调整的当下，通过产城融合的方式探索一条从开发到运营的转型之路，是摆在每家房企面前的思考命题，也是房地产行业践行党的十九大提出的“以城市群为主体，构建大城市和中小城镇协调发展的城镇格局”的最契合方式。

合景泰富此前在住宅、商业、物业服务等板块上深耕多年，加上2018年着力布局更宽阔多元的复合板块，为城市综合运营积累了众多的先天资源禀赋。目前合景泰富在多个产业板块上都有落地动作，蓝图日渐显现，通过打造“教育+健康+文旅”的三大幸福产业，推动人们美好生活持续发展。

成立于2017年的合景教育集团，通过创新的教育理念，充分尊重学生的个性化，从而打造和选用最适合孩子成长特点的教育产品及教育方式，以先进的建筑设计打造教育环境，将教育理念融入环境中，以环境影响学生成长，同时，还积极拥抱先进的教育技术创新，通过智趣猴素质教育平台线上连接服务G端、B端和C端，多渠道为学生提供教育服务。目前，合景教育集团已打造了圣心国际幼稚园、圣果成长营地、华南师范大学附属龙门学校、智趣猴等多个学前教育、国际教育、课外教育以及课外素质教育平台，致力于通过多元的教育体系，让学生享受成长，让教育回归本真。

在文旅产业方面，合景泰富通过“高端定制+商务团游+亲自研学”的组合布局全域文旅产业，目前旗下成员企业包括花城假期、金马国际、羚羊研学、香港全旅达等。合景泰富文旅板块创新地以旅游流量带动文旅目的地项目，以文旅目的地项目反哺旅游产业发展，形成文旅集团的核心竞争力，正致力于成为国内优秀的文旅产业运营商。

合景泰富在大健康产业板块布局的业务涵盖大健康投资、生物医药、医疗服务及康养产业，聚焦创新药物制剂及高科技医疗器械开发、干细胞与再生医学研究、基因检测及高端/精准医疗服务并积极探索健康产业与地产在“医、药、养”多元业态的结合，致力于打造为人类提供全生命周期健康管理的高科技产业集团。

整合在传统地产领域的产品营造优势与经验以及后端运营服务能力的优势，合景泰富在多元产业融合发展方面作出了不少有益尝试：就特色产业小镇的建设来说，合景泰富从前期的规划就开始介入，从开发、建设到后期的资源导入、运营服务都能由其整体操盘；此外还有一种模式，即由合景泰富提前布局优质、高成长性的产业链，从而实现从传统地产商到城市综合运营商的转型。

此外，合景泰富还在后服务端层面为人们美好生活持续发展助力。

随着数据化时代的到来，为了打造业界最先进的跨业态、开放式的会员积分中台，合景泰富大会员管理中心上线了“一合”APP——构建一个全生活场景的服务平台。基于全产业会员账号一账通身份的实现，“一合”将推动内外部生态系统会员价值的无限增量，打造跨业态、多场景的大会员体系——通过集团内部融合、外部合作，整合旗下多个业态，包括酒店、购物中心、写字楼、长租公寓、文旅、教育、联合办公、大健康等，为会员建造一个全龄化、全场景化、全生活化、多样化需求的消费场所。

从单一业态到多元产业；从前端的房产开发，到中端的数据化平台，再到后端的物业服务……合景泰富就像一个面面俱到的“多能手”，以高品质为标签，成为中国地产界的“人居美学大师”。

以心筑家 方可创建未来

自中国改革开放以来，房地产行业对国民经济与国民生活这两个层面产生了巨大的影响。

不论是建设了IFP、IMP等超甲级写字楼而成为了珠江新城的明星开发商；或是通过誉峰、天銮、瑧林等项目树立了广东乃至全国顶级豪宅的标杆；还是成为了全国首家W酒店、华南首家康莱德酒店、福朋喜来登酒店的业主并创建了木莲庄酒店品牌；或是通过IGC、悠方、摩方、悠方天地等购物中心为业主提供了生活便利；又或是构筑三大幸福产业，实现产城融合产业生态链的闭环发展……合景泰富始终坚持用心匠造，通过一个个明星项目，逐步从单一的房地产开发商成长为城市综合运营商。

第一个12年（1995-2007），合景泰富从起步到上市，以品质项目树立行业知名度，并通过珠江新城树立行业地位；

第二个12年（2008-2020），它从房地产开发商成长为城市综合运营商，通过地产、商业、酒店、长租公寓、教育、产城、文旅、大健康等板块的品质项目，为构筑城市美好生活创造无限可能。

已然到来的第三个12年，它又会书写怎样的精彩？

时空流转未曾停驻，踏入25周年的新纪元，合景泰富依旧会稳健前行，专注锤炼产品品质，始终坚持用心服务不轻易将就的社会人群，以奢侈品品质的要求，为客户营造现代品质美好生活仪式感。它深谙“行稳致远，进而有为”之道，在踌躇满志跨入“千亿俱乐部”的同时，持续探索商业价值，助力实现从“消费升级”到“体验升级”的跨越。

(责编：许维娜、夏晓伦)