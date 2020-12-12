外汇代码标准管理规定发布

本报北京12月11日电 （记者邱海峰）为进一步规范信息系统代码标准化工作，日前，国家外汇管理局修订发布《国家外汇管理局信息系统代码标准管理规定》。

据悉，外汇局信息系统代码标准是指应用已有的国家标准、金融行业标准和国际先进标准以及对没有以上标准而又需要在外汇管理有关的信息系统中统一的代码所制定的标准。

《规定》的主要修订内容包括：一是整合相关制度，明确外汇信息系统代码标准的管理原则、职责分工及起草流程等。二是简化相关业务办理流程和凭证，明确可使用扫描件、电子证照等电子凭证。三是增加全球法人识别编码（LEI）的相关内容，在《金融机构代码申领/维护表》和《组织机构档案标准要素》中加入LEI采集字段。

《规定》自2021年1月1日起实施，《国家外汇管理局综合司关于印发<国家外汇管理局信息系统代码标准化工作管理办法（暂行）>的通知》《国家外汇管理局信息系统代码标准管理实施细则》及《国家外汇管理局综合司关于做好外汇业务系统适用统一社会信用代码工作的通知》同时废止。

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