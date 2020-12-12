龙口推进审批服务便民化

本报电 （吕世军、张忠涛）今年以来，山东省龙口市聚焦审批服务便民化，大力推行“保姆式”帮办代办制度，不少群众和企业享受到了全程帮办的上门服务。
龙口市行政审批服务局有关负责人介绍，今年，龙口市党群（便民）服务中心全力推进政务服务向基层延伸，以政务服务中心标准化建设助推服务质量、服务效能提升和营商环境优化，切实打通服务群众“最后一公里”。除了推出帮办代办制度，龙口市大力推行网上办、掌上办、远程办、自助办，让群众和企业“零跑腿”。今年以来，龙口市新注册企业3387家，固定资产投资额增长8.1%。
此外，龙口市在减材料、减环节、减层级上下功夫，跑出了审批服务“加速度”。探索“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的审批服务新模式，市场服务、投资建设、社会事务、婚姻登记、税务、不动产等领域实现了无差别“一窗受理”。开展“告知承诺”改革试点，公布了首批覆盖3个领域22个事项的告知承诺事项清单。
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