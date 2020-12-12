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“十三五”期间——

中国防沙治沙1000多万公顷

2020年12月12日05:20  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京12月11日电 （记者严冰）记者11日从国家林业和草原局获悉：“十三五”期间，中国坚持科学防治、综合防治、依法防治，累计完成防沙治沙任务1000多万公顷，完成石漠化治理面积130万公顷，四大沙地生态整体改善，石漠化程度持续减轻。我国北方共发生43次沙尘天气过程，其中沙尘暴天气12次，较“十二五”期间减少29%。

　　荒漠化被称为地球的“癌症”。在我国，北方的沙化、南方的石漠化是典型“病症”。“十三五”期间，京津风沙源治理工程累计完成营造林任务101.9万公顷，工程固沙3.47万公顷；在内蒙古、青海、甘肃等黄河流域5省（区）启动实施了规模化防沙治沙试点项目；新增国家沙化土地封禁保护区46个，总面积达177.1万公顷；新建国家沙漠（石漠）公园50个，总面积达43万公顷；在全国范围内建立防沙治沙综合示范区53个。同时，安排中央预算内投资100亿元，加快推进石漠化治理。目前，中国石漠化土地面积1007万公顷，与2011年相比，石漠化土地面积减少193.2万公顷，其中极重度石漠化减少15.1万公顷，减少47.1%；长江流域泥沙量减少40%以上；石漠化地区植被综合盖度达到61.4%。

　　自2004年以来，中国连续3个监测期实现了荒漠化、沙化面积和荒漠化、沙化程度“双缩减”，呈现整体遏制、持续缩减、功能增强、成效明显的良好态势。持续防沙治沙，不仅筑起了生态屏障，也促进了沙区发展。

(责编：杨光宇)
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