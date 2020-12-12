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德清织密扎牢基层监督网

2020年12月12日05:20  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报电 （谢尚国、赵丹）日前，浙江省湖州市德清县禹越镇杨家坝村对一笔9万元的集体资金进行了规范，及时监督该笔资金按规定存入组级账户，成为有效规范了村级“三资”管理的最新案例。

　　据德清县纪委书记、县监委主任王勇介绍，德清县创新推出的“监察办公室+联村干部+村监会（监察联络站）”属于三维监督模式。该监督模式首次把联村干部力量充实到村级监督中，构建了任务统一布置、力量统筹调配、工作一体推进的“一盘棋”监督工作格局。如此一来，增强了村监委监督的底气和力量，有效破解同级监督疲软的难题。同时，德清县还选聘2801名组级廉情信息员，及时掌握群众身边腐败和作风问题线索，压实从上而下监督职责，织牢自下而上民主监督网。

　　今年以来，德清县农村基层纪检监察信访举报下降22.9%，镇、街道纪（工）委通过主动监督检查发现问题线索数占比上升至87.3%。社会风气愈加清正，有效促进了当地集体经济发展。

(责编：杨光宇)
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