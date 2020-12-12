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“中国发展论坛·2020”在武汉举行

2020年12月12日05:31  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社武汉12月11日电  （记者李伟、王琦）11日，“中国发展论坛·2020”在湖北武汉开幕，论坛聚焦后疫情时代中国创新发展战略。全国政协副主席、致公党中央主席万钢出席开幕式并做主旨发言。

　　万钢表示，我国在全球率先夺取了抗疫斗争重大战略成果，当前和今后一个时期，我国发展仍然处于重要战略机遇期，机遇和挑战都有新的发展变化。万钢强调，面向未来，要善于寻良机、育新机、创生机。一是坚持辩证思维，在危机中化被动为主动。二是坚持创新思维，全面塑造发展新优势。三是坚持全球思维，努力扩大高水平开放。

　　本届论坛由致公党中央和湖北省人民政府共同主办。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月12日 06 版）
(责编：杨光宇)
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