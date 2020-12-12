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恒驰1启动路跑

2020年12月12日09:59  来源：人民网-财经频道
 

近日，恒大汽车发布恒驰1路跑官方视频。从视频可以看到，实车与此前曝光的官图基本一致。

此前，恒大董事局主席许家印先后在深圳视察了恒大全球电池研究院，在上海视察恒大汽车全球研究总院。随后，许家印还在恒大总部楼下审查了恒驰1内饰。

据了解，恒大上海、广州两大基地目前已开启试生产，恒驰1又启动路跑，这表明恒驰距离量产又进一步。（记者夏晓伦）

(责编：夏晓伦、毕磊)
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