2020（杭州）国际数字教育大会正式开幕

12月10日，2020（杭州）国际数字教育大会在杭州开幕。

大会着眼于教育产业的数字化和数字产业的教育互联，以国际化、专业化、融合化为特色，以“善教”、“智学”、“美育”为理念，设有“展览展示、论坛会议、大会活动、专业洽谈”四大板块，将举办“1+4”场论坛、跨界对接，通过“云上展厅”线上线下相结合，现场采用iDEE大会小程序“iDEE GO”进行场景互动打卡，用数字化的方式体验一场更智能的教育交流盛会。

百家展商汇聚，共绘数字教育新蓝图

2020（杭州）国际数字教育大会参会单位共116家，其中境外机构54家，有国际知名的英国培生集团、德国GFM集团、日本软银机器人等，还有国内知名企业，如网易有道、阿里巴巴钉钉教育、学海教育、希沃等。

网易有道推出的STEAM素质教育产品以趣味体验的方式承载了教学内容，让孩子们在体验中学习,为国内所有STEAM教育热爱者提供交流和创作的平台；钉钉教育让观众现场体验了一把“家校共育和在线学习场景”，展示了一个更为纯净专注的学习环境；学海教育则现场展示虚拟课堂教学，用沉浸式体验还原课堂上的信息化教学过程，让观众身临其境地感受智慧课堂的趣味互动学习。

两天专业论坛,探索未来国际化教育方向

2020（杭州）国际数字教育大会高峰论坛以“数字赋能教育创新·智能引领学习变革”为主题，与教育同仁和众多国际嘉宾一起分享浙江省国际教育交流合作成果，探讨教育现代化的变革与新生，以信息化推进教育现代化，寻找数字教育领域的战略方向。

高峰论坛展示了浙江省教育国际交流合作成果，英国教育供应商协会主席卡洛琳·莱特女士通过视频连线和浙江省教育装备行业协会代表进行了战略合作云签约。同时，还邀请了多位嘉宾参与，并就未来学习中的内容与技术相互赋能与深度融合将发表各自的观点。

除了大会首日的主论坛，还安排了“技术赋能教育·生态联动未来”论坛、“未来·名校长说”论坛、“智能教育·引领未来”论坛、“数字时代的职业教育创新路径”论坛等四场分论坛。

智慧课堂现场体验，专业洽谈促进交流合作

大会活动亮点纷呈，例如吸引了众多观众的智慧课堂，可以在现场体验美国和芬兰的优质国际教育公开课。“教育者之声”通过路演方式，让优质教育科创项目与资本、园区、学校教师面对面，来自美国PIPER 《我的创意盒》、德国GFM职业教育集团、非旦艺术、仰大公学、特必中国（Toon Boom Animation）、芬兰萨塔昆塔应用科技大学等进行了精彩的路演分享。

此外，大会期间，境内外企业将围绕数字教育内容、教育装备技术、教育动漫、职业教育等行业领域进行百余场专业洽谈交流。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)