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成果当先 学养深厚

中国生产力学会举行40周年座谈会

2020年12月12日16:48  来源：人民网-财经频道
 

12月12日，中国生产力学会在京举行成立40周年座谈会暨中国企业创新论坛2020年年会。引人注目的是，成果当先成为会议的鲜明主题和导向。

会上，颁布了改革开放以来，中国生产力发展的十大标志性成就，杂交水稻、高速铁路、特高压技术、青蒿素、第五代移动通讯技术、北斗卫星导航系统、载人航天工程、线上经济、完整工业体系、脱贫攻坚入围。会上还颁布了十大新兴产业链集群、十大卓越企业、重大理论成果以及优秀企业和人物。座谈会展示出中国生产力学会深厚的学养。

会议宣布，中国生产力学会授予袁隆平“首届中国生产力发展终身特别人物”称号，并聘任袁隆平为中国生产力学会科技顾问。袁隆平发表了视频讲话。

蒋正华名誉会长及各界代表参加座谈和交流。（安洋）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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