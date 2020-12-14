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招联金融：普惠金融应精准滴灌奋斗者群体

2020年12月14日10:10  来源：人民网-财经频道
 

12月13日，由深圳市地方金融监督管理局、香港金管局、澳门金管局、深圳市前海深港现代服务合作区管理局主办、以“金融科技塑造韧性世界”为主题的2020中国（深圳）金融科技全球峰会举办。招联消费金融公司总经理章杨清受邀参加本次峰会，就金融科技赋能普惠金融发表了主题演讲。

章杨清表示，金融机构应关注普惠金融的客群精准、合理定价、有效供给等问题，推动普惠金融向高质量发展，有针对性地为客户提供金融服务。

近年来，针对小微企业客群，国家政策支持力度不断加大，取得良好效果。今年前三季度，全国小微企业融资新增3万亿，同比多增1.2万亿，小微企业普惠贷款余额近7个月连创新高。2019年普惠贷款支持的小微经营主体达到2704万户，同比增加了26.4%。

“但是，介于小微企业和个人消费者之间，还有个体户。普惠金融对这个群体的服务比较模糊，缺少关注，且金融服务还有层层损耗，导致对其精准滴灌不到位。”章杨清说道。庞大的个体户群体对促进消费升级、稳定社会就业、推动双循环格局发展起到重要作用。第三方研究数据显示，当前我国个体工商户近9000万户，拉动就业人数超2.3亿人。

章杨清建议，关于消费金融贷款利率问题，从降低普惠金融成本的更长远效果看，可调整为“LPR+”的定价方式，即通过“LPR利率+风险损失率成本+整体运营成本+可持续经营的微利空间”的模式综合确定。另外，应鼓励有能力、有意愿的金融机构，发挥自身大数据、人工智能等金融科技优势，对以个体户为主的“奋斗者群体”提供精准金融服务，并以此形成多层次、商业可持续、微利的金融供给模式。

章杨清认为，一方面要顺应趋势、扬长避短，加强对生态巨头的金融科技监管；另一方面，建议引导资源向金融科技短板领域配置，降低在金融科技应用层某些狭窄领域的重复性建设，减少资源浪费，同时向金融科技的Iaas、Paas等基础领域攻坚，填补空白，补齐短板。（牛广文）

(责编：杨曦、孙阳)
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