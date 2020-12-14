创新引领 海南核电助推清洁能源转型发展

“我们的设计本身就是满足国际国内最高的标准要求，在这个基础上还不断的进行一些科研创新，尽量的减少对环境的排放，我们现在正在做一项科研，就是要近零排放。”海南核电有限公司副总工程师陈建新表示。

海南昌江核电厂位于我国海南省昌江县海尾镇塘兴村，濒临北部湾，厂址规划建设四台大型核电机组，是海南省的一号能源工程。据了解，从2008年筹备到2010年开工，再到2015年和2016年两台机组的相继投产，年发电量九十亿到一百亿度电，约占海南省三分之一的发电量。

随着经济的快速发展，能源需求不断增长，节能成为主流的情况下，科技创新逐渐成为绿色发展理念的重要组成部分。海南昌江核电站从管理制度到具体操作，将科技兴国的理念在不断科研创新中践行，努力构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构。

“此外，我们在建院士工作站，通过院士的高水平引领我们做一些课题。侧重于新能源、新技术、新材料方面的，和核电关联，和海南岛的发展相关联的。”陈建新说，目前已在业内形成新产品，并在不断改进与完善。

为提升安全生产要求、发展专业技能技术，海南核电每年都会投入上千万用于科研项目，而节能减排、安全等级提升是科研项目的重中之重。在节能减排方面，海南核电通过建立智能用电网络，将施工用电合理的进行节约，有效提高用电的可靠性和利用率，避免造成资源浪费。

另外，针对安全等级提升的工作，海南核电建立智慧安全系统，以实现对现场核电建设各个环节的实时监督监控，统一调配人员。

海南核电工程管理处工艺科科长赵龙表示：“后续随着我们施工项目的建设，还会逐步的加入智能识别的摄像头、智能门禁、安全隐患的智能处理、电子围栏等等最前沿的科技成果，融汇到系统当中，成为推动施工项目进程的有力保障。”

为顺应核电科技创新发展的形势，海南昌江核电站不断鼓励员工参与科研创新，通过完善奖励机制、提供科研经费与科研环境等方式，发掘员工们的科研潜力。

对此，陈建新介绍说：“在不影响本职工作的情况下，员工的积极性和主动性是最关键的，这个是靠体制去激励大家，保证大家有足够的科研经费。首先科研成果要让他个人和团队得到足够的收益，解决了这个问题，任何人都可以做科研。”

与此同时，海南核电还在策划建立的清洁能源产业园、核电产业园，吸引更多科研人员进入。这不仅可以为员工提供科研交流平台，还能大量引进先进科研项目，实现与多所高校进行双向的、共同的交流与研究，并对核电科研创新的不断深入开展起到了良好的促进作用。

在保证核电厂日常运行之外，为平衡海南岛的生态与发展，满足经济发展对能源的需求，海南核电坚持用科技创新来推动海南绿色能源岛的建设。在核电站的运行工作中，通过科技来逐渐形成绿色生产方式，追求近零排放，形成了良好的生态效益，且成为经济社会发展新的增长点。

经过多年的建设与发展，海南昌江核电厂改善了海南能源发展结构、提升综合竞争力，推动海南经济社会可持续发展、跨越式发展具有深远影响。为海南省实现“生态立省”、“绿色崛起”、打造自由贸易港的宏伟蓝图，可持续发展提供绿色能源和动力保障。

(责编：许维娜、刘阳)