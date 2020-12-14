把脉消费市场风向 京东金榜助力理性消费和品牌创新

从福布斯到米其林，榜单长期以来一直是大家决策的一个重要依据。但随着市场的快速发展，榜单也早已变了模样，尤其是网购的快速发展让榜单大有不同。诚然，平台都有一颗为消费者服务的心，但如何为消费者和行业从业者提供一份值得信赖、兼备专业性、普遍性和严谨性的榜单，也是摆在众多平台和渠道面前的问题。

近日，京东平台权威榜单IP——京东金榜在京东举行了“年度颁奖盛典”，发布了年度100金奖单品，真实反映了年度各品类商品的热卖排行情况。同时，京东金榜与人民网财经以京东大数据为基础，并综合专业评审团评审，联合发布了年度十二大消费趋势。业内认为，京东金榜为消费者和市场评选出权威、专业、公正的购物参考依据。

大数据把脉消费市场风向

互联网技术的发展、海量的大数据让精准的用户洞察成为可能，京东金榜很好地利用了这一点。

入选京东金榜的单品，来自于最真实的消费者数据，它们从数以亿计的海量商品中层层筛选而来，覆盖了图书、数码、通讯、家电、时尚、美妆、母婴、居家、生鲜、大汽车、健康等热门品类，诸多品牌以超强的产品力展现出京东金榜的引领力。据了解，京东金榜榜单底层逻辑包含了热销、增速、口碑、品牌力、热度五大维度模型算法，并在此基础上对京东全站亿级商品池进行综合统计和反复验证，才最终选定入榜商品。

为了保证专业性，京东金榜邀请了行业专业质检机构、国内外知名权威媒体、深耕垂类领域的KOL组成专业评审团，严格把控和打分，在此基础上生成了商品榜单。

榜单的时效性在当下也越来越重要，传统商品榜单一年一次的发布模式显然不再适应潮流更新的速度。针对此，京东金榜在巨量的数据规模和严谨的算法的基础上，每月随潮流更新，发布覆盖各个品类 的100篇榜单，充分保证参考信息的时效性。

利用大数据，京东金榜得以让榜单更具有普适性，更能反映主流消费导向。

倡导消费者理性购物

根据中国人民银行数据显示，今年双11期间，网联、银联共处理网络支付业务22.43亿笔、金额1.77万亿元，同比分别增长了26.08%、19.60%；同时，合计最高并发量达到10.9万笔/秒，同比增长26.19%，创历史新高。

然而，在惊人的总消费金额据外，不少媒体报道关于购物节中冲动消费的报道也十分瞩目：到货很难满意，退货费时费力，月末还得吃土……长此以往，不仅伤害了消费者的钱包，更伤害了消费者的购物热情。

靠谱的购物指南，会让网购变得更加理性。这一点，或许在京东金榜就能实现。

此前，京东就注意到了消费者们的这些痛点，推出了京东排行榜，向消费者真实反映每日各品类商品的热卖排行情况。京东金榜作为京东认证的唯一权威榜单类IP，在今年京东618首发上线期间就发布了87篇榜单1567个单品。2020京东金榜年度盛典颁布的100金奖单品，更是从每月榜单优中选优中。

不仅如此，京东金榜还与人民网财经共同发布“2020年度十二大消费趋势”，展现出消费者大胆追逐热爱、尝试更出圈的消费、迎接更多元生活的多种消费趋势，比如在图书消费领域里出现了“追著影者领阅出圈”趋势，IP影视反哺文学的生态日益显现，与热播影视剧相关的文学作品销量一路攀升；“高端神装 超能出圈”趋势则体现着数码高精尖消费崛起的现象，消费者对于科技数码圈高端产品的热爱逐日递增；还有在“奢宠护理 洗悦出圈”的消费趋势中折射出消费者护理需求的细分化，无论是对自己、家人还是宠物，都追求最细致的护理体验……

“当下，消费者自主消费意识已经开始觉醒，展现出追求品质与个性化的消费观念和生活态度。”在京东金榜年度盛典上，京东集团副总裁、京东零售集团战略发展与综合管理部负责人、京东零售集团CEO特别助理凌晨凯道出当下日趋多元化的消费背景。

可见，京东金榜在消费者理性购物的同时，也进一步为消费者指明未来消费趋势和潮流走向。

助力品牌崛起

让消费者明明白白下单，让品牌第一时间获悉市场风向，京东金榜也努力打造成为连接消费者与商品的高效转化器。

在京东金榜年度盛典上，京东金榜还推出了“名品登顶”与“星品飞跃”两大计划。据了解，“名品登顶”计划定位于打造“零售界的创造营”，依托京东金榜为上榜商品与品牌提供曝光与知名度，提升上榜商品销售增长，建立品牌竞争力壁垒提供增长新动能。“星品飞跃”计划则重点助力新兴品牌的成长，京东金榜将在数据能力、内容生态、资源投入和营销活动上全面赋能，建立起完整的成长和荣誉体系，帮助名品、新品登顶金榜。

可以说，京东金榜“两大计划”打破了传统渠道决定品牌、渠道决定消费者的体系，以消费者直觉选择品牌和产品，为消费者带来了更灵活、更多元的选择空间，也让品牌能够以市场为导向蓄势发力创新提升。

京东方面表示，未来，在消费升级的大潮中，京东金榜还将持续在市场中发挥引领作用，提升消费决策的效率，驱动品牌销售增长，共赢于大消费时代。（毕磊 实习生熊隽晗）

(责编：毕磊、刘阳)