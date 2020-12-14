数字经济赋能高质量发展论坛在河北廊坊举办

12月11日，由工业和信息化部网络安全产业发展中心（工业和信息化部信息中心）、中国工业经济联合会、河北省工业和信息化厅联合主办的2020“创客中国”数字经济中小企业创新创业大赛颁奖典礼在河北省廊坊市举办。

同期还举办了数字经济赋能高质量发展论坛暨数字经济赋能高质量发展创新创业擂台赛，由中国工业经济联合会、河北省工业和信息化厅共同主办，紧密围绕数字经济发展前沿理念、先进科技、创新应用，广邀政产学研用各方专家建言献策，同时邀请来自全国的优秀双创团队现场进一步切磋交流，着力培育新经济，打造高质量发展引擎。

各参赛团队充分展示其在数字经济领域理念、技术、应用及市场方面的探索，涌现出诸多优秀双创项目及企业，展现出蓬勃兴起的产业动力。通过赛事发力数字经济，推进产学研用合作创新，对于助推区域深耕产业，为产业数字化、网络化、智能化升级赋能，加速产业转型升级具有很强意义。

论坛现场， 河北省工业和信息化厅党组书记、厅长龚晓峰在致辞中表示，河北是传统工业大省，支柱产业多为传统产业，面临着产业转型升级的问题。同时，产业数字化、数字产业化，推动实体经济与数字经济紧密结合、融合非常重要。借助张家口冬奥会的契机，河北省未来的发展势头强劲，数字经济将成为未来五年的主要产业。要加快数字经济的发展，补短板，促进新旧动能的转换。

中国工业经济联合会执行副会长、国务院派驻国有重点大型企业监事会原主席路耀华表示，数字经济发展已成为推动我国重大战略的关键点，对实施工业强国改革，推动创新驱动发展战略，具有重要的意义。廊坊市地理位置优越，作为连接京津冀发展经济发展的主要通道，是进行产业升级和结构性改革的主要枢纽。（牛广文）

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