苏宁电器发布公告：百亿债券提前兑付

12月11日，苏宁电器集团有限公司发布公告称，15苏宁01债券将于2020年12月16日开始支付债券本金和最后一个年度利息。公告显示，公司已于2020年12月11日将到期应兑付的全部本息金额，足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算备付金专用账户，以保障本期债券的按期兑付。

资料显示，2020年以来，苏宁积极展开智慧零售布局，线上线下保持了快速发展的趋势。1-11月，苏宁零售云新开门店2700多家，整体销售规模同比增长超过90%。此外，苏宁家乐福在推进数字化改造后，供应链协同作用凸显，顺势带动了全场景零售业态大力开展到家服务、离店销售、社群营销等互联网业务，助力企业实现稳健发展。

随着“十四五”规划的临近，为中国零售业带来了新的历史机遇，在此基础上，苏宁充分总结过去十年互联网转型经验，在持续深耕零售业务的同时进一步明确了新十年战略定位，升级“零售服务商”，将企业资源全面数字化，建立更多社会化链接，对外全面开放赋能，帮助更广泛的中小零售企业变革升级，开辟更大的市场空间。（毕磊）

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