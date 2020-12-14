中国生产力学会推出“十大新兴产业链集群”名单   

近日，在京召开的中国生产力学会成立四十周年座谈会上，发布了经部分专家推选的“中国十大新兴产业链集群”名单。

据悉，新兴产业链集群名单发布在国内尚属首次。这十大新兴产业链集群分别是：新一代信息网络产业链集群；互联网与云计算、大数据服务产业链集群；电子核心产业链集群；人工智能产业链集群；新能源汽车产业链集群；生物医药产业链集群；航空装备产业链集群；轨道交通装备产业链集群；可再生能源产业链集群；节能环保产业链集群。（安洋）

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