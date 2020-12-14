中国生产力学会推出“十大新兴产业链集群”名单   

近日，在京召开的中国生产力学会成立四十周年座谈会上，发布了经部分专家推选的“中国十大新兴产业链集群”名单。
据悉，新兴产业链集群名单发布在国内尚属首次。这十大新兴产业链集群分别是：新一代信息网络产业链集群；互联网与云计算、大数据服务产业链集群；电子核心产业链集群；人工智能产业链集群；新能源汽车产业链集群；生物医药产业链集群；航空装备产业链集群；轨道交通装备产业链集群；可再生能源产业链集群；节能环保产业链集群。（安洋）
税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度” 编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】
税费优惠落实落地 助力高新技术产业走上“快车道” 编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】
减税降费红利直达市场主体 “舌尖经济”扭负转正 编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】
银保监会：大数据反保险欺诈试点成效初显 新华社北京12月8日电（记者谭谟晓）记者从银保监会获悉，自2019年10月起，银保监会联合公安部在浙江省、安徽省、江西省、山东省等地开展大数据反保险欺诈试点，创新运用大数据等新技术手段防范保险欺诈风险、打击金融犯罪行为，取得初步成效。…【详细】