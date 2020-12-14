张近东透露苏宁新十年战略方向 重点赋能三个领域

12月13日，苏宁控股集团内部召开工作指导专题会，苏宁董事长张近东针对企业年底冲刺、股权激励等工作进行了部署。

数据显示，2020年以来，在持续推动企业数字化转型以及开放赋能的基础上，苏宁线上线下业务仍处于快速发展阶段。1-11月，苏宁零售云在县镇市场新开2700多家门店，在全国县镇市场累计服务用户数量已经突破2亿。与此同时，苏宁家乐福以及线上开放平台业务的整体销售规模同样实现了高速增长。818期间，苏宁易购互联网销售规模同比增长达到107%。

张近东指出，面向第四个十年，苏宁已经明确战略布局，即全面向“零售服务商”升级，进一步加快社会化发展步伐，加大开放赋能的发展计划，助力行业转型升级。

据悉，作为零售服务商，接下来苏宁将持续加强在小微、农村、实业制造三个重点领域的赋能。面向小微企业，重点推动线上开放平台入驻和线下社区网点的赋能；面向农村，通过发展零售云、中华特色馆、农村产业基地，全面助力乡村振兴的发展；面向实业制造，通过共享苏宁海量的数据资源，引导上游的生产研发与制造，从消费端来助力中国智能制造的发展。

此外，在专题会上，张近东再次表示推进股权激励的进一步落实，表示力度将更大、覆盖范围更广，与员工实现利益共享。（毕磊）

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