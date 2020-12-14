2020中国金融科技大会在京举行

新华网北京12月12日电 12日，2020中国金融科技大会暨全球金融科技创业大赛颁奖典礼在京举行。本次大会由清华大学五道口金融学院、清华大学金融科技研究院主办,旨在通过政商学界代表的分享，创新企业的展示和投资人对话等形式，引领金融科技行业的创新健康发展。
河北源达信息技术股份有限公司董事长郝旭出席时表示，目前中国财富管理市场规模刚刚突破100万亿元人民币，未来市场仍有比较大的增长动力。面对巨大的市场空间，科技是最大的核心竞争力和前提。提升企业技术创新能力，激发人才创新活力，完善科技创新体制机制是顺应科技金融发展形势的三个关键。
“数据分析是原点、智能应用是特点、量化投资是方向。”郝旭认为，财富管理除了通过数据化、图标化、智能化的方式提供给投资者；另一方面,智能算法匹配合适的策略，为用户提供专业的产品服务,持续向投资者传递着理性决策的正确理念。
他强调，通过对用户的风险偏好、投资风格、使用场景等多维数据的深度分析，构建全面而准确的用户画像,深入了解每一位用户的需求。目前源达已开始探索智能化在财富管理领域的应用,包括保险代理领域，未来将持续在科技平台上持续探索和创新。
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