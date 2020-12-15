报告称2021年国内78%的广告主将增加数字营销预算

近日，秒针营销科学院联合全球数字营销峰会（GDMS）及媒介360共同发布的《2021中国数字营销趋势报告》显示，2021年国内78%的广告主将增加数字营销预算。同时，企业整体营销预期费用（含传统及数字）平均增长率将达17%，相比2020年8%的实际费用增长增幅明显，显示出疫情过后，中国企业营销投资看涨。

报告显示，47%的广告主预测2021年中国整体营销投入将增加，12%认为将大幅增加，35%认为将小幅增加，中国营销投资信心整体正向。新锐广告主中，认为中国营销投入增加的占比达54%，远超成熟广告主的43%，正向信心更为强劲。

对于“投放广告希望达到的目的”，分别有79%和78%的广告主选择了品牌目标（强化品牌形象及提升品牌认知）及效果目标（提升销量），相近的占比表明广告主正在重构品效目标。

此外，报告显示，与企业整体营销恢复高增长一致，2021年，中国数字营销预期增长率为20%，较2020年16%的实际增长率上涨明显，达到2019年预期水平，不确定性较高的疫情并没有影响企业数字营销的信心。

其中，28%的广告主数字营销预算增幅超30%及以上，较2020年实际上升5个百分点，50%的广告主数字营销预算增幅在30%以内，减少投入的广告主仅为5%。

数字网络端，分资源类型的投放中，短视频媒体和社交媒体位列第一阵营，加大短视频和社交媒体投放的广告主比例高达78%和75%，电商平台和直播随其后，占比超5成；分广告形式的投放中，具备转化和带货能力的短视频广告、KOL广告、信息流、效果广告优势更为显著，前两者加大投入的广告主比例超6成，后两者超5成。

同时，报告称，2021年中国社会化营销预期增长率为19%，较2020年15%的实际增长率提升4个百分点。（牛广文）

(责编：车柯蒙、孙阳)