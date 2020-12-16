发展数字经济  增强创新动能（产经观察·着力发展实体经济④）

数据来源：工业和信息化部

在线教育等新业态新模式不断涌现

数字产业化，强化信息技术支撑

镜 头

“关键时刻，数字金融‘一贷通’解了燃眉之急！”甘肃成纪生物药业有限公司副总经理刘锦感慨，几个月前，公司决定上马医用口罩生产线，厂房设备都是现成的，但由于生产时限紧，企业资金周转出现困难。“联系‘一贷通’后，从线上申请到通过审批只需短短十几分钟，当天便拿到2000万元银行贷款。如今，5条生产线可年产口罩2亿只。”

刘锦口中的“一贷通”，是浪潮集团基于大数据技术，汇集政府授权数据、互联网数据等资源搭建的数字金融平台。“通过大数据为企业信用‘画像’，建立数据驱动的精准信用服务与快速决策体系，可有效提升金融机构为中小企业服务的效率。”浪潮集团副总裁张帆介绍，截至今年9月，“一贷通”已与56家金融机构合作上线146款贷款产品，累计放款金额突破200亿元。

习近平总书记指出，要发展数字经济，加快推动数字产业化，依靠信息技术创新驱动，不断催生新产业新业态新模式，用新动能推动新发展。

“通常理解，数字产业化主要是指为数字经济发展提供技术、产品、服务和解决方案的信息通信产业。”中国信息通信研究院政经所副所长何伟介绍，“十三五”期间，大数据、云计算、人工智能等新技术蓬勃发展，我国数字产业化实力大幅提升。2019年，数字产业化增加值规模达7.1万亿元，占GDP比重7.2%，同比增长11.1%。

具体来看，网络基础支撑能力不断增强，固定宽带迈入千兆时代，5G建设加快推进；云服务、大数据服务、工业软件保持较快增长，助力工业领域数字化转型；以在线教育、远程办公等为代表的新业态新模式不断涌现、服务规模不断扩大，成为拉动数字经济发展的重要力量。

展望“十四五”，数字产业化有望再上新台阶：从新技术看，以5G、大数据、人工智能等为代表的数字技术加速突破，与制造、能源、材料等领域的融合创新成果越来越丰富，将促进生产方式变革和生产效率提升；从新设施看，信息传输网络加速向集感知、传输、连接、存储、计算于一体的新型基础设施演进；从新业态看，移动应用、小程序等多种产品形态相继涌现，跨界融合正在提速。

“强基础、重创新、促融合。”对进一步推动数字产业化，何伟提出了具体建议：夯实基础方面，应适度超前推动5G和千兆光纤网络部署，构建高速率、全覆盖、智能化新一代信息网络，大力发展提升数据中心、云平台等应用基础设施；技术创新方面，要加强前沿数字技术研发力度，通过增加国家专项研究经费投入，加快补足技术短板，形成自主可控的数字技术体系；融合应用方面，应坚持审慎包容监管原则，精准研判数字领域市场新需求，支持数字经济新业态发展。

实现个性化定制、低成本制造，减少原材料、能源消耗

产业数字化，助力传统制造升级

镜 头

“不管什么样的柜子，我们都能在10天内交货。”广州美洛士家具公司总经理罗方华对定制家具的生产流程很熟悉：消费者提交订单需求，云平台自动匹配设计师，设计师在云设计系统内设计出图，随后云平台根据周期、工艺等因素，将订单分配给集群内企业生产，同时将设计数据转化为生产指令，通过服务器将数字信息传送至机器，产品完工后再通过智慧物流交付……

罗方华坦言，过去企业的数字化程度较低，难以实现小规模定制。2019年，树根互联公司推出全球定制家居产业链工业互联网平台，为他们提供了数字化转型的好帮手。

随着更多企业接入这一平台，“共享制造”已成为可能。树根互联CEO贺东东以餐桌产品举例说，假如消费者需要的是大众化的桌板、个性化的桌腿，那么平台可以第一时间将桌板、桌腿交由不同企业生产，完工后再分别配送到消费者手中，由消费者拼装完成，“这样一来，产能可以更快速地响应个性化需求，实现以销定产。”

习近平总书记指出，要推动产业数字化，利用互联网新技术新应用对传统产业进行全方位、全角度、全链条的改造，提高全要素生产率，释放数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用。

“十三五”期间，我国产业数字化进程加快推进。2019年，产业数字化增加值规模达28.8万亿元，同比名义增长16.8%，全国开展网络化协同、服务型制造和个性化定制的企业比例分别达到35.3%、25.3%和8.1%。

“对制造企业来说，产业数字化的好处有很多。比如，经过数字化改造，可实现个性化定制、低成本制造，客户可实时提出需求，全程参与研发生产过程。此外，制造更精准还能减少原材料、能源的消耗，有利于实现可持续发展。”中国人民大学教授徐佳宾分析了产业数字化的主要趋势：一是向企业生产主要环节延伸，“通过将传感器接入大量设备，企业可实时获取生产和运营信息，提升生产过程管理的时效性、精准性，提高生产效率”；二是向企业外部延伸，连接供应链、销售链，提升全链条资源配置效率。

“推进产业数字化，中小企业是关键。”徐佳宾认为，当前我国中小企业普遍数字化程度较低，不少还难以负担数字化转型成本，“建议政府部门通过购买服务等方式，投资建设工业互联网产业技术开发服务中心，对中小企业开放，帮助他们实现转型。”

偏远地区患者能远程问诊大城市医生

建设数字社会，满足美好生活需要

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黑龙江双鸭山市的患者刘女士罹患乳腺癌，急需放射治疗，但放疗又会影响她体内的心脏起搏器，怎么办？

为破解难题，当地医院向北京朝阳医院、北京肿瘤医院求助。11月23日，北京朝阳医院远程医学中心利用视频会议系统，联合北京肿瘤医院，尝试了首次多地多医院联合远程会诊。“心内科专家、肿瘤专家、放疗专家坐在一起，远程查看患者的CT，共同研究治疗方案，成功解决了刘女士的难题。”朝阳医院远程医学中心主任钟光珍说。

“得益于数字医疗技术，一家医院遇到的难题，可以快速借助多家医院的智慧共同解决。”钟光珍介绍，除了远程会诊，数字医疗还拓展到远程阅片、远程心电图、远程手术指导等业务。她也切身感受到数字技术的快速发展：网速更快，5G技术时延更低，画面更清晰；软件更“高能”，可连接数百人同时使用；硬件限制更少，云计算、云存储不再受制于服务器的性能。“以后，数字医疗会越来越方便，更多偏远地区的患者也能挂上大城市医院的‘专家号’了。”

“仅用一部手机，满足衣食住行娱等需求已经成为现实。”国务院发展研究中心创新发展研究部研究室副主任熊鸿儒认为，“十三五”期间，我国数字社会建设取得了飞跃式发展：吃，可以线上点外卖；住，可以预约共享民宿；行，有网约车、定制公交、共享单车、共享汽车；就医，有远程诊疗、在线问诊，医疗服务的可及性和精准性大大提升。

熊鸿儒认为，大量新技术、新业态、新模式在数字社会中涌现，很好满足了人民日益增长的美好生活需要。“展望‘十四五’，新一代数字技术在公共服务领域的应用将惠及更多人群，对促进教育公平、增加医疗供给、消除贫困、扩大就业等形成更有力的支撑。一些政府部门与企业就数字化公共服务达成多种合作模式，有利于提升公共服务效率、促进政府职能转变。”

建设数字社会，前景值得期待。腾讯研究院研究成果显示，我国数字经济正加速发展，手机出货量、网民数量保持世界第一，移动互联网世界领先，多个省份正在推进数字化公共服务。

建设数字社会，也需各方共同努力。熊鸿儒建议，有关部门应加大对数字教育、医疗、扶贫、社会治理等领域的支持力度，继续实行包容审慎监管，引导其更有效地补足民生短板，推动数字社会相关产品和服务健康发展，与此同时也要通过推广数字化公共服务、提升全民数字技能、降低数字技术的使用成本和门槛等措施，提高数字社会的普惠性。

“此外，要完善数据安全相关法律法规和政策体系，建立健全信息保护制度，强化监管约束，让数字社会更加安全、网民合法权益得到更好保障。”熊鸿儒说。

企业、群众办事越来越方便

建设数字政府，提升服务监管水平

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“申请印刷经营许可证，以前要多次跑窗口，60个工作日才能办好。现在，只要在‘渝快办’上提交材料，两天就能办好，还能免费快递到家，真方便！”高效的政务服务，让在重庆高新区经营包装印刷企业的龚玉林很是高兴。

近年来，重庆高新区积极打造全方位、全领域、全时空政务服务大厅，企业和市民可在这里办理1200多项事项，240项事项实现“零材料提交”。其中，24小时自助服务区配置大量自助设备，让政务服务全天不“打烊”。高新区还深化“互联网+政务服务”，实现窗口端、PC端、移动端、自助端多元化办理，并引进金融、邮政等8家便民服务机构，延伸网点、帮办代办，打通了政务服务“最后一公里”。

线上“一网通办”、线下“一窗综办”、24小时不“打烊”……2018年11月以来，重庆推出全市一体化在线政务服务平台“渝快办”，让企业群众办事越来越方便。

“97%的市级行政许可事项办理‘最多跑一次’，许多事项‘一次都不用跑’，政务事项平均审批办结用时从3年前的14.2天压缩至现在的3.28天。”重庆市政府电子政务中心副主任李宗磊说，目前“渝快办”注册用户超过1400万，累计办件量达1.3亿余件。

“渝快办”是近年来各地打造数字政府的一个缩影。所谓数字政府，是一种运用信息技术和大数据，创新行政管理、服务监管方式，实现政府效能优化提升的新型治理模式。打造数字政府，除推广最多跑一次、不见面审批、秒批秒办等提高政务服务效率的措施外，还包括运用大数据、“互联网+监管”等手段提升监管效能。比如，近年来北京市就依托企业信用信息网建立了经营异常企业名录，利用大数据技术对市场监管风险进行有效研判，对失信企业进行跨部门信用联合惩戒，让治理手段和治理方式更加数字化、网络化、智能化。

国家互联网信息办公室副主任杨小伟表示，近年来我国电子政务发展水平显著提高，“联合国发布的电子政务发展指数国际排名中，我国已从2018年的第六十五位提升到2019年的第四十五位，在线服务达到了全球评价‘非常高’的水平。”

如今，随着政府数据资源共享积极推进，全国政务信息共享的“大动脉”逐步打通，各省级政务数据共享交互平台陆续建成。“十四五”时期，我国将扩大基础公共信息数据有序开放，建设国家数据统一共享开放平台，有望让数字政府更智能更高效。

《 人民日报 》（ 2020年12月16日 18 版）

(责编：郝江震、白宇)