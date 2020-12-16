国家发展改革委：快递包装治理取得初步成效

人民网北京12月16日电（许维娜）国家发展改革委今日举行12月份例行新闻发布会。国家发展改革委新闻发言人孟玮在发布会上表示，快递业务量的迅猛增长，导致快递包装使用量和废弃量持续上升，对资源环境形成了较大压力。为推动快递包装治理，有关部门积极出台政策措施，取得了初步成效。

孟玮介绍说，近年来，我国电子商务、快递服务等新业态快速发展。截至11月中旬，今年全国快递业务量已超过700亿件，年底有望突破800亿件。

孟玮指出，但是目前相关法律法规较为原则，缺少统筹推进的政策文件，市场主体的激励约束机制不够明确，快递包装标准体系不够健全，支持性政策还有不足，绿色包装、可循环包装等新型模式的规模化规范化发展有待加强。

孟玮表示，为进一步提升快递包装治理水平，促进电商和快递行业绿色发展，近日国务院办公厅转发国家发展改革委等部门《关于加快推进快递包装绿色转型的意见》，提出了到2022年和2025年的主要目标，明确了未来五年要加快推进的重点工作和保障措施，通过完善快递包装法律法规和标准体系，强化快递包装绿色治理，加强电商和快递规范管理，推进可循快快递包装应用，规范废弃物回收和处置，大力推进快递包装“绿色革命”。

“快递包装治理涉及因素多、影响范围广，既需要有关部门协同配合、齐抓共管，也需要各级政府紧盯目标、真抓实干，更需要广大消费者理解支持、积极参与。”孟玮说。

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