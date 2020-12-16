发改委：经济恢复态势持续显现 市场预期持续改善

人民网北京12月16日电（许维娜）国家统计局最新数据显示，11月份制造业采购经理指数和非制造业商务活动指数双双上升。那么，如何看待当前经济恢复情况？

16日上午，国家发展改革委举行12月份例行新闻发布会，国家发展改革委新闻发言人孟玮介绍了宏观经济有关运行情况，并围绕相关热点问题进行了回应。

孟玮表示，制造业采购经理指数和非制造业商务活动指数是预示经济运行后续走势的重要先行指标。从这两个指数和昨天国家统计局公布的11月份经济数据看，经济恢复态势持续显现，市场预期持续改善。

一是经济稳定恢复势头在延续。11月份，制造业PMI和非制造业商务活动指数分别为52.1%和56.4%，比上月提高0.7个和0.2个百分点，均升至年内最高水平，已连续9个月位于荣枯线以上。11月份规上工业增加值、服务业生产指数分别增长7.0%、8.0%，比上月加快0.1和0.6个百分点。

二是政策效果在持续显现。在坚持常态化精准防控和局部应急处置的有机结合下，前期受疫情影响较大的消费市场、部分服务业行业正在稳步复苏，11月份消费品零售总额增长5.0%，比上月加快0.7个百分点，铁路运输、航空运输等行业商务活动指数已处于60%以上高位景气区间，业务总量明显增长。企业在减税降费、金融支持等助企纾困政策方面的获得感也在不断增强，调查结果显示，11月份反映资金紧张的制造业小型企业占比为42.3%，比上月下降2.6个百分点，是今年以来的低点。

三是市场信心在不断改善。制造业PMI中的生产经营活动预期指数上升至60.1%，比上月提高0.8个百分点；非制造业商务活动指数中的业务活动预期指数为61.2%，已连续5个月保持在61%以上。这些数据都表明，无论是制造业企业还是服务业企业，多数企业对行业发展持乐观态度。

“在经济稳定恢复的同时，也要看到，新冠肺炎疫情和外部环境仍存在不确定性因素，一些行业恢复状况还不是很乐观，部分小微企业、出口企业依然面临不少困难。” 孟玮表示，国家发展改革委将持续加强跟踪分析，落实落细相关政策，巩固经济恢复的良好势头。

(责编：许维娜、刘阳)