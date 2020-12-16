国家发展改革委：市场准入负面清单制度运行总体平稳

人民网北京12月16日电（许维娜）由国家发展改革委、商务部联合修订的《市场准入负面清单（2020年版）》（以下简称“新版清单”）于近日印发实施，新版清单共列入事项123项，较2019年版减少8项。目前，该制度已实施三年，当前总体运行情况如何？
国家发展改革委新闻发言人孟玮16日在例行新闻发布会上表示，总体来看，市场准入负面清单制度运行平稳，对全社会市场主体的预期和行为起到了积极引导作用，企业活力得到进一步激发，政府行为得到更好规范，有效市场与有为政府逐步实现更好结合。
一是市场准入限制持续放宽。市场准入负面清单发布伊始，就明确了每年动态修订的工作机制，充分体现国务院“放管服”改革成效，及时回应市场主体进一步放开市场准入的呼声。经过三轮修订，2020年版清单与2018年版清单相比，事项数量由151项缩减至123项，缩减比例达到18%，与2016年试行的《市场准入负面清单草案（试点版）》328个事项相比，缩减比例高达62%。当然，负面清单修订并不是只减不增，而是有增有减。国家发展改革委和商务部作为修订和发布单位，坚持严格合法依规增减，及时依法纳入金融控股公司、地方资产管理公司等准入管理措施，以保障清单的严谨性、规范性。
二是“全国一张清单”管理模式得到巩固和维护。全国统一的市场准入负面清单，重点就是突出“全国一张清单”管理。近三年来，国家发展改革委、商务部会同各部门各地方持续清理和规范违规制定的准入类负面清单，取消各地区自行编制发布的市场准入类负面清单23个，有效杜绝了“负面清单满天飞”的情况，可以说市场准入负面清单制度的统一性、严肃性、权威性都在不断增强。
三是清单使用透明度和清单修订参与度不断提升。通过三年的推广实施，市场准入负面清单在全社会的知晓面越来越宽，知晓的人越来越多，市场主体在自觉使用清单的过程中，对于年度修订清单的期待也越来越高，有更多市场主体和行业协会积极投身于清单修订工作，提出了很多富有建设性的意见建议。两部门在修订完善负面清单过程中，也注意积极吸纳和体现有关方面意见。在各方共同努力下，清单的结构持续优化，表述更加清晰明了，清单修订质量不断提升。
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