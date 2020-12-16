发改委：三方面措施落实《海南自由贸易港建设总体方案》

人民网北京12月16日电（许维娜）今年6月1日，《海南自由贸易港建设总体方案》（以下简称《总体方案》）对外发布。《总体方案》实施半年以来，国家发展改革委主要开展了哪些工作？下一步工作有何考虑？

孟玮介绍说，主要围绕三方面措施落实好《总体方案》：一是压实压细工作责任。细化分解《总体方案》明确的各项任务，制定年度重点工作安排，明确每一项工作的具体要求、责任分工、成果形式和完成时限，建立台账，完成一项销号一项。

二是推动早期政策有序落地。制定出台了智慧海南总体方案、现代综合交通运输体系规划，编制海南自贸港鼓励类产业目录、外商投资准入负面清单。推动出台了离岛免税购物调整政策、企业所得税和个人所得税优惠政策、原辅料“零关税”政策、洋浦保税港区监管办法、第七航权实施方案等政策措施。

三是组建专班赴一线开展工作。会同财政部、商务部、人民银行、海关总署等部门组成工作专班，每月赴海南一线办公，深入开展调查研究，积极提出政策建议，协调推动政策落地。

孟玮表示，在有关方面共同努力下，海南自由贸易港建设顺利开局。6月1日至11月30日，海南新增市场主体19.1万户，市场主体总量达到115.9万户，其中新设企业同比增长169.5%；引进人才超过10.3万人，相当于过去两年引进人才的总和；实现社会消费品零售总额1123.9亿元，同比增长18.3%。自7月1日离岛免税购物新政实施以来至11月30日，海南离岛旅客累计免税购物296.3万人次、购物总额159.0亿元，分别同比增长79%、204%。入籍“中国洋浦港”的国际船舶达到21艘，博鳌乐城国际旅游先行区可用的国内未上市临床急需特许药械超过110种，可用抗肿瘤新药、罕见病药达100多种。

孟玮指出，下一步，国家发展改革委将会同有关方面，继续抓好《总体方案》的贯彻落实，抓紧研究提出明年重点工作安排，持续推动早期政策落地，着力提升贸易投资自由化便利化水平，加快集聚优质生产要素，大力培育产业链、产业集群，不断推动海南自由贸易港建设取得新成效。

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