人民网>>财经

发改委：三方面措施落实《海南自由贸易港建设总体方案》

2020年12月16日11:07  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京12月16日电（许维娜）今年6月1日，《海南自由贸易港建设总体方案》（以下简称《总体方案》）对外发布。《总体方案》实施半年以来，国家发展改革委主要开展了哪些工作？下一步工作有何考虑？

孟玮介绍说，主要围绕三方面措施落实好《总体方案》：一是压实压细工作责任。细化分解《总体方案》明确的各项任务，制定年度重点工作安排，明确每一项工作的具体要求、责任分工、成果形式和完成时限，建立台账，完成一项销号一项。

二是推动早期政策有序落地。制定出台了智慧海南总体方案、现代综合交通运输体系规划，编制海南自贸港鼓励类产业目录、外商投资准入负面清单。推动出台了离岛免税购物调整政策、企业所得税和个人所得税优惠政策、原辅料“零关税”政策、洋浦保税港区监管办法、第七航权实施方案等政策措施。

三是组建专班赴一线开展工作。会同财政部、商务部、人民银行、海关总署等部门组成工作专班，每月赴海南一线办公，深入开展调查研究，积极提出政策建议，协调推动政策落地。

孟玮表示，在有关方面共同努力下，海南自由贸易港建设顺利开局。6月1日至11月30日，海南新增市场主体19.1万户，市场主体总量达到115.9万户，其中新设企业同比增长169.5%；引进人才超过10.3万人，相当于过去两年引进人才的总和；实现社会消费品零售总额1123.9亿元，同比增长18.3%。自7月1日离岛免税购物新政实施以来至11月30日，海南离岛旅客累计免税购物296.3万人次、购物总额159.0亿元，分别同比增长79%、204%。入籍“中国洋浦港”的国际船舶达到21艘，博鳌乐城国际旅游先行区可用的国内未上市临床急需特许药械超过110种，可用抗肿瘤新药、罕见病药达100多种。

孟玮指出，下一步，国家发展改革委将会同有关方面，继续抓好《总体方案》的贯彻落实，抓紧研究提出明年重点工作安排，持续推动早期政策落地，着力提升贸易投资自由化便利化水平，加快集聚优质生产要素，大力培育产业链、产业集群，不断推动海南自由贸易港建设取得新成效。

(责编：许维娜、刘阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】

财经

国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】

财经

国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】

财经

国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】

财经

税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度”　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved