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源点互动赵克文：MCN机构应加强自律 严格把控供应链

2020年12月16日14:11  来源：人民网-财经频道
 

近日，北京源点互动科技有限公司CEO赵克文接受记者采访时表示，想要规避直播带货的“翻车”风险，MCN机构应加强自律，规范主播行为，严格把控供应链，评估供应商品质量，形成健康闭环发展。

在赵克文看来，直播带货已经成为当下热潮，受到众多消费者追捧。而其对供应链的把控力度和评估能力不足的缺点也日益暴露，不免出现欺骗消费者的现象。

那么，作为MCN机构，该如何杜绝此类现象？如何解决消费者疑虑？

“提高自身对规则的认识，会在一定程度上减少不必要的风险。”赵克文说，“但主播是控制不了供应链的，这也是直播带货的一大难点，所以应该加强自律，主动检查供应链的货物数量是否充足，品质是否能有保障，站在消费者的角度思考。”

赵克文提到，现在消费者对于产品的认知已经产生变化，追求的不一定是品牌，而是过硬的品质。“如今国内市场有许多供应链的产品，品质已经达到标准，但品牌还未树立起来。这就给企业和主播提供了机会，用主播与粉丝之间足够的粘性，激活供应链一方的发展。但相应的，也需要从业人员对产品端做更深入的了解，保证质量过关。”

赵克文最后表示，为消费者承担责任的不仅是主播，还有商家、直播平台、MCN机构等多个方面，“加强相关监督规范，完善后续处理方案，才能促进供应商家、主播、平台以及消费者形成闭环链条，健康发展。”（记者夏晓伦 实习生黄多） 

(责编：夏晓伦、刘阳)
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