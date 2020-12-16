第12届启迪创新论坛在郑州举办

12月15日，以“新河南 新使命 新动能—大变局下的中部崛起和高质量发展”为主题的第12届启迪创新论坛在郑州举办。论坛由郑州市人民政府、河南省科学技术协会、启迪控股股份有限公司联合主办，郑州市郑东新区管委会、启迪科技服务（河南）有限公司等对方联合承办。
启迪控股股份有限公司董事长王济武在论坛开幕致辞中表示，河南省既是中原地区腹地，也是新兴产业发展相对薄弱地区，同时也是一个中心引领地区。在清华大学和河南省的共同努力下，启迪科技服务集团将总部落地到郑州，力求打造中原地区发展新基建、新产业的引擎。
论坛上，发布了《2020中国城市创新创业环境评价研究报告》，20余家入驻启迪郑东科技城的科技企业进行了集中签约。论坛还举行了包括黄河流域生态保护和高质量发展论坛、现代技术要素市场创新发展论坛等在内的四场平行分论坛。
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