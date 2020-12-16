中建五局山东公司举办2020消防演练暨智慧工地观摩活动

智慧中心大屏显示出现火情,消防疏散应急预案立即启动,在拨打火警电话等待救援的同时,消防灭火组、综合保障组、疏散抢救组、医疗救援组等即刻到位,灭火与疏散人群争分夺秒地进行着……12月14日上午,一场生动的消防救援演练在中建五局山东公司青岛华侨城项目施工Ⅰ标段上演。

隐患险于明火,防范胜于救灾。为提高建筑工地现场施工人员的消防意识和应急救援能力,增强应对各种突发事件的应变能力,中建五局山东公司青岛华侨城项目举办“关注消防 生命至上”消防疏散应急救援联合演练活动。本次活动由华侨城北方集团主办,青岛华侨城投资有限公司与中国建筑第五工程局有限公司具体承办。实施演练分为消防疏散和急救展示两大部分,充分展现了中建五局在华侨城项目施工期间对消防及组织疏散逃生能力的重视与建设。演练结束后,嘉宾参观了华侨城项目智慧工地,切实感受中建五局将“互联网+”理念拓展至建筑工地的丰硕成果。青岛市公安局即墨分局龙泉派出所、青岛市即墨区消防救援大队、陕西华山建设集团有限公司等多家建设、监理、施工单位负责人共100余人参与了此次消防演练与智慧工地观摩活动。

预防先行 夯实消防安全

演练过程中,模拟工地智慧中心显示屏中,显示某楼层出现火情。值班以及监控人员发现后,立即请示总指挥启动消防疏散应急预案,并拨打119请求支援。等待救援的同时,消防灭火组携带灭火器等消防器材迅速赶往火灾现场,对火源及着火蔓延区域进行扑救;综合保障组立即切断着火楼电源,确保消防水泵运转正常,各种救援物资准备充足;保卫警戒组封闭外部进行警戒,随时引导车辆通行;舆论劝导组不断发布正确信息,安抚周边人员恐慌情绪;疏散抢救组组织人员撤离,掩护口鼻,从楼梯通道进行疏散。

在撤离过程中,有一人跌伤,医疗救援组迅速组织救援,经过消防灭火组和消防员的艰苦奋战,火势很快得到控制,在疏散救援组、医疗救援组以及120医务人员的协助下,伤员得到了及时救治。

结合2020年消防月主题“关注消防、生命至上”,特组织此次消防演练以提高项目管理人员和一线作业人员安全消防意识及应急救援能力,切实履行全国三年专项整治行动要求。未来,全体员工将继续牢筑消防安全防护网,为项目高质量完成夯实安全基础。”中建五局山东公司青岛分公司党总支书记、总经理刘小良介绍。

智慧绿色 引领建筑升级

据了解,作为华侨城集团首入青岛的项目,青岛华侨城生态文化社区项目位于即墨莲花山片区52.5平方公里的土地上,打造农、旅、文、养、创多元产业发展的“乡村振兴齐鲁样板”示范区。在本活动中,与会嘉宾在中建五局青岛分公司的智慧工地进行了实地观摩,并参观了实体样板和质量样板展示区,实地感受到“绿色智慧”引领建筑行业转型升级。

近年来,绿色发展上升为国家发展理念,也带动建筑行业发生深刻变化。“智慧工地”让建筑工地告别“灰头土脸”的传统形象,变得更加安全、绿色、人性化。在中建五局青岛华侨城项目智慧工地展示厅,随处可见云计算、物联网、大数据、智能设备等综合运用到施工现场管理中。

智慧平台犹如项目的“大脑”,实现即时监控、信息资源共享。例如智慧工地云平台涵盖质量、安全巡检记录和监控监测系统,数字化映射真实工地情况;塔式起重机实时监控,可记录下塔司不良操作记录、设备工作情况以及设备预警报警等,保证工人现场作业的安全性以及工程顺利实施;劳务实名制管理,包含现场所有人员出勤记录以及参建各单位工人相关情况统计等,全部流程实现“一张屏管理”,通过手机即可远程操控。

在智慧工地驻足后,嘉宾参观了实体样板展示区和质量样板展示区,实地感受中建五局以匠心打磨建造施工过程中的每道环节,高品质的工艺质量以及高质量的管理水平受到参观者频频点赞。

通过本次观摩活动,不仅进一步夯实了安全基础,落实工程参建企业的消防安全主体责任,有效提升了项目人员的实战应急能力,同时展示了工地智慧化建设进程,对于建筑行业提升工地安全生产、文明施工、升级管理水平具有深远借鉴意义。未来,中建五局将继续以建造优质工程作为不懈追求的目标,为青岛城市建设铸造更多精品工程。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)