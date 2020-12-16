延迟退休这件大事要说透办好

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，实施渐进式延迟法定退休年龄，受到社会高度关注。这也意味着，热议多年的延迟退休正在逐步变成现实。

延迟退休牵动着民生神经，和每个人都息息相关。目前我国退休年龄偏低，造成一定程度的人力资源浪费。从长远来看，延迟退休有利于缓解养老金压力，激发人力资源活力，使得我们能够更好地去应对人口老龄化所带来的各种社会问题和负面影响。

延迟退休这件大事能否顺利实施，取决于准备工作是否充分、及时。这场关乎劳动者重大利益的改革，有没有成本？成本谁承担？如何用政策减轻改革对象可能出现的负担感等等，都要说透。此外，是尊重“听”的对象，受延迟退休影响更大的人群是普通劳动者，对他们解释、阐明政策必要性、重要性的工作难度会更大、压力会更重，但同时意义也更重大，直接关系到政策推行成败，绝不能敷衍了事。

治大国若烹小鲜，涉大利应定细策。公共政策的实施，实质上是一个利益分配和调整的过程，实施细节非常重要。要做到公平、合理。在延迟退休政策实施过程中，劳动者的主体性应该得到充分尊重，尤其是对改革政策如何保护低收入阶层、一线劳动者合法权利的思考，应该越细越好。另外，对延迟退休政策推行节奏、不同工龄、年龄岗位的劳动者具体情况，在执行当中也应条分缕析，分类施策，拒绝一刀切、大波哄式改革。

说透了，办好了，从公众焦虑处发现问题，在化解担忧中完善机制。我们期待，延迟退休能够真正顺应民意，成为攻坚期改革的一个成功样本。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)