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发改委回应当前热点：预计元旦、春节期间价格涨幅不大

2020年12月16日15:09  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京12月16日电（许维娜）近期CPI涨幅出现回落趋势，下一步物价走势如何? 对于元旦和春节期间保供稳价有哪些具体措施？近期煤炭价格上涨较快，当前正值供暖季，煤炭供应能否满足工业和采暖需求？目前全国在垃圾分类方面的进展情况如何？

16日上午，国家发展改革委举行12月份例行新闻发布会，国家发展改革委新闻发言人孟玮介绍了宏观经济有关运行情况，并围绕相关热点问题进行了回应。

短期内物价涨幅仍将处于较低水平

孟玮在会上透露，近期我国CPI涨幅有所回落，主要是前期推动物价上涨的食品价格高位下跌所致。以扣除食品、能源价格影响的核心CPI来看，同比上涨0.5%，保持稳定。1—11月份，CPI累计上涨2.7%，处于合理运行区间，也符合预期。

孟玮表示，下一步价格走势，初步判断是：当前，我国主要工农业产品供应充裕，物价保持总体稳定运行的基础较为坚实，受前期高基数效应影响，预计短期内物价涨幅仍将处于较低水平，总体上将保持平稳运行。

孟玮在会上表示，从居民消费价格看，11月份，CPI同比下降0.5%，较上月回落1个百分点，1—11月累计上涨2.7%。前期推动物价上涨的食品价格从高位明显回落，是导致CPI由升转降的主要原因。11月份，食品价格对CPI环比降幅的拉动比例约85%，其中，秋菜大量上市供应充足，鲜菜价格环比下降5.7%；生猪生产供应逐月恢复，猪肉价格环比下降6.5%。剔除食品和能源价格的核心CPI保持平稳运行，11月份同比上涨0.5%，1—11月份累计上涨0.9%。

从工业生产者出厂价格看，11月份PPI同比下降1.5%，降幅较上月收窄0.6个百分点，当月环比上涨0.5%，主要受煤炭、钢铁等价格上涨所致。1—11月份PPI累计下降2.0%。

预计元旦、春节期间价格涨幅不大

孟玮表示，元旦、春节是重要民生商品的传统消费旺季，受“节日效应”影响，物价可能出现阶段性上涨，但由于生猪生产供应持续恢复、蔬菜整体供应充足，预计节假日期间的价格涨幅不大。

孟玮指出，为确保元旦、春节期间重要民生商品供应和价格基本稳定，下一步国家发展改革委将会同各地区各部门，抓好4方面重点工作。

一是强化价格监测预警。持续密切监测粮、油、肉、蛋等重要民生商品的生产、销售和价格情况，在节假日期间启动应急监测，对市场供需情况及时作出反应。

二是加强储备调节。结合市场形势，精准开展中央冻猪肉储备投放，指导地方加大猪肉、冬春蔬菜等储备投放力度，更好满足居民消费需求。

三是开展市场巡查。指导各地加强居民生活必需品、交通运输、旅游餐饮等重要民生领域市场的巡查和倡议告诫，坚决制止乱涨价、乱收费等行为。

四是兜住民生底线。指导和督促各地落实好价格补贴联动机制，按月及时足额发放价格临时补贴，鼓励有条件的地方发放一次性补贴，切实保障困难群众基本生活。

今冬明春煤炭供应有保障

孟玮表示，综合各方面情况来看，目前煤炭市场供需总体是平衡的，今冬明春的煤炭供应是有保障的。

针对近期现货市场煤炭价格上涨，孟玮回应称，由于电厂主要使用的是年度中长期合同采购的煤炭，因此目前煤价总体是稳定的。从监测情况看，目前80%以上的煤炭供应执行的都是煤炭中长期合同，交易价格在每吨540～550元之间，剩下小部分市场煤的价格上涨，不会影响民生用煤保障。后续将通过增加供给，调节需求，引导市场煤炭价格稳定在一个较为合理的水平上。

冬季是煤炭传统消费旺季，国家发改委会同有关方面，在供暖季来临前，就加强指导督促，将电厂库存提高到了较高水平。东北地区是供暖季保障煤炭供应的重点地区，发改委7月份就开始组织冬煤夏储，多渠道落实煤源，加强产运需衔接，供暖开始前煤源基本得到落实。

孟玮表示，今年冬季，受电力、钢铁、建材等行业用煤需求旺盛、气温偏低采暖用煤有所增长影响，煤炭需求较前几年增加较为明显，针对这一现象，国家发改委会同有关方面，加强协调调度，组织晋陕蒙等煤炭主产区的大型煤矿科学合理组织生产，发挥好煤炭中长期合同的稳定器作用，加强煤炭运输保障，较好地保障了社会用煤需求。目前全国统调电厂存煤可用天数是21天，东北气温最低的黑龙江省电厂可用天数是31天，都处于较高水平。

四方面着手积极推行居民生活垃圾分类

孟玮介绍说，“十三五”期间，我国生活垃圾分类由点到面逐步推开，生活垃圾分类收集、分类运输、分类处置体系进一步完善，为营造干净整洁的人居环境、满足人民群众对美好生活的需要、推动生态文明建设，发挥了积极的作用。

截至目前，首批开展先行先试的46个重点城市的生活垃圾分类小区覆盖率已达86.6%，生活垃圾平均回收利用率为30.4%，厨余垃圾处理能力从2019年的每天3.47万吨提升到目前的每天6.28万吨，成绩初步显现。但同时也要看到，我国生活垃圾分类工作总体尚处于起步阶段，在落实城市主体责任、推动群众习惯养成、加快分类设施建设等方面，还存在一些困难和问题。

孟玮表示，为进一步推动垃圾分类工作，加快推动补齐短板弱项，今年7月，国家发展改革委会同有关部门印发了《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》。近日，12个部门联合印发《关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见》，推动逐步建立城乡统筹的生活垃圾分类系统。下一步，国家发展改革委将会同有关部门，持续推动这两个文件的落实，重点开展好4方面工作。

一是强化全流程管理。在推动源头减量的同时，进一步完善分类投放收集系统和运输系统，设置简便易行的垃圾分类投放装置，合理布局分类收集设施设备，提升分类处理能力，防止生活垃圾“先分后混、混装混运”。同时，加快补齐厨余垃圾和有害垃圾处理设施短板。

二是建立长效机制。推动法治化和规范化管理，健全生活垃圾分类法规体系，加大资金保障力度，支持生活垃圾分类系统建设项目及运营，健全收费机制，提升科技支撑能力，加强工作成效评估。

三是完善治理体系。建立健全工作责任制和管理协同机制，使生活垃圾分类工作落到基层、深入群众，推动构建纵向到底、横向到边、共建共治共享的社区治理体系。

四是加强宣传推广。积极宣传推广生活垃圾分类和处理领域的先进经验，引导群众普遍参与，强化学校教育，建立健全社会服务体系，广泛动员社会力量参与垃圾分类，推动形成全社会参与的良好氛围。

(责编：许维娜、刘阳)
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