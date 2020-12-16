民航局：加强国产民机质量管理 实现产品持续完善

人民网北京12月16日电 （记者乔雪峰）“民航局积极支持国产飞机的适航审定工作。”中国民航局适航司副司长杨桢梅在新闻发布会上表示，在具体项目方面，关于ARJ21-700飞机，目前已交付8家国内用户，累计41架。年交付量从2015年和2016年的各1架，到2017年的2架，2018年的6架，2019年的12架，再到今年的19架，ARJ21-700飞机已进入交付提速和规模化运行阶段。
杨桢梅指出，为适应国产民机发展新阶段和新形势，一是加强国产民机质量管理，民航局及负责生产监管的民航华东管理局加强监管资源，针对批生产运行的特点，强化系统管理，落实制造商主体责任，同时加强问题导向的管理方式，不断提升监管效能，确保交付运行的国产民机的质量安全。二是构建国产民机证后监管、航空公司监造和运行问题反馈协同工作机制。2019年12月，民航局发布了《关于加强国产运输类民用飞机质量监管的指导意见》，建立质量问题及时共享、准确跟踪的信息沟通渠道。三是大力支持商飞公司ARJ21飞机的改进改型工作，实现产品的持续完善。
另外，按照国务院安委会统一部署，民航局已于今年启动民航安全专项整治三年行动，其中就包括“生产质量体系建设专项整治”。 杨桢梅指出，民航局将继续落实专项整治方案，并视情开展生产质量体系联合检查，以督促国产民机制造商进一步完善安全责任体系、加强自我监督优化能力、强化隐患排查治理能力，严控国产民机的生产质量。
据杨桢梅介绍，在C919型号审定工作方面，今年完成了C919飞机的侧风专项地面试验、高温高湿专项试飞、高温专项试飞、颤振/气动伺服弹性（ASE）专项试飞等多个重大专项试验，目前，项目已进入局方审定试飞阶段。民航局将继续根据项目进展和中国商飞公司的审定计划，合理调配审定资源，开展型号合格审定工作，为C919项目提供支持保障。
关于CR929项目，目前该型号尚未提交型号合格证申请。但是，根据双方工业部门的需求，民航局已经和俄罗斯联邦航空运输署（FATA）就CR929飞机未来适航审定合作开展研究，并做好审定的前期准备工作。
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