民航局：11月我国实现运输航空飞行近90万小时

人民网北京12月16日电 （记者乔雪峰）中国民航局航安办主任熊杰在新闻发布会上表示，11月份，全行业完成运输航空飞行89.7万小时，恢复至去年同期的88.9%；通用航空飞行10.6万小时，同比增长9.2%。未发生运输航空事故，行业安全生产继续保持总体平稳态势。截至11月底，全国运输航空持续安全飞行“120+3”个月、8853万小时。

熊杰表示，11月份，共完成运输总周转量82.8亿吨公里，恢复至去年同期的77.3%；完成旅客运输量4441.2万人次，恢复至去年同期的83.7%；完成货邮运输量67.5万吨，同比下降3.5%，降幅较上月收窄3.3个百分点。其中，国际航线货邮运输同比增长1.9%，今年以来首次实现月度正增长。11月，全货机完成货邮运输量25.5万吨，较去年同期增长21.2%，继续保持较高增速。

11月份，共保障各类飞行41.7万班，日均约1.4万班，日均环比下降2.3%，恢复至去年同期的86.6%。全国航班正常率为91.8%，保持在较高水平。

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