渤海银行北京分行加大金融创新支持实体经济发展

今年以来，渤海银行北京分行按照“六稳”“六保”工作要求，持续强化小微企业和实体经济金融支持，与实体经济共担风雨，充分发挥金融科技优势，利用技术创新、产品创新、服务创新，实现普惠金融的可持续发展，有效解决企业的融资难问题。

11月26日，渤海银行北京分行为一家国际物流公司链属企业实现第一笔反向保理业务放款3000万元，支持小微企业稳定恢复生产。此类供应链融资业务将逐渐向线上过渡，为企业提供便捷的融资服务。

据介绍，国内反向保理业务作为供应链业务中的标准化产品，基于核心企业的信用，为核心企业的上游供应商直接融资，有效解决小微企业的融资问题。目前渤海银行与第三方或核心企业共同搭建的供应链融资系统，由核心企业与上游供应商在线上完成订单交易后，可支持上游供应商在线上发起融资申请及放款，替代了线下放款申请时需向银行提交纸质材料以及向银行提交纸质融资申请书等放款材料的流程，改善了企业的服务体验，增强了上游企业与银行的合作力度。

今年面对疫情影响，渤海银行北京分行积极响应国家“一手抓疫情防控，一手抓复工复产”号召，聚焦重点产业行业、民营及中小微企业，全力推进落实各项信贷支持政策，充分履行社会责任与担当，推出众多有创新性的金融举措，助力企业复工复产。渤海银行北京分行创新产品模式，持续拓展实体经济服务的广度和深度，将金融资金优势与贴近市场、贴近客户有效结合。渤海银行独立为一大型国有企业承销的2020年度超短期融资券（疫情防控债），发行金额10亿元。该项目的成功落地，充分展示了渤海银行北京分行创新求变、服务实体经济的经营理念，同时体现了作为国有企业在疫情防控期间的责任担当。

该笔债券为全国首单LPR浮动疫情防控债和全国央企首单LPR浮动债，为发行人支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的相关工作提供了坚实的资金保障，同时由于LPR的引进和应用，有效地拓宽了投资者渠道，满足了发行人对于低成本融资地要求，节省了财务成本。具有极高的市场示范效应。（乔雪峰）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)