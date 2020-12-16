网商银行获隐私信息管理体系国际认可

日前，国际权威标准组织英国标准协会（BSI）向网商银行颁发ISO/IEC 27701:2019隐私信息管理体系国际认证。
作为针对隐私信息管理的国际标准，ISO/IEC 27701:2019是个人信息与隐私保护在全球范围内的一致性标准，也是国际上广泛认可认可的隐私信息管理体系。
英国标准协会BSI亚太区首席运营官兼大中华区董事总经理林劲表示，网商银行是首家获得ISO/IEC 27701:2019隐私信息管理体系国际认证的民营银行，充分展现了网商银行在数据安全和隐私保护方面的前瞻性和持续践行。
网商银行是中国第一批试点开业的互联网银行，成立五年来，已累计服务超过2900万小微企业和个人经营者。
据悉，网商银行此前曾获得由英国标准协会（BSI）颁发的三大权威认证，包括ISO/IEC 20000-1:2018、ISO/IEC 27001:2013和ISO/IEC 22301:2012，分别对应IT服务管理、信息安全管理和业务连续性管理方面的国际级认证。
“一直以来，数据安全和隐私保护是网商银行的的生命线，ISO标准化体系的引入，将为网商银行构建更规范的科技管理体系和持续的改进机制，我们将继续为小微企业和合作伙伴提供无微不至、安全普惠的金融服务。”网商银行行长金晓龙表示说。（乔雪峰）
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