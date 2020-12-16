调研报告显示83.5%求职者线上找工作

近日，58同城发布《2020年求职者调研报告》，通过对求职者的求职渠道、求职习惯、求职期望、求职流向等多个大数据维度，勾勒2020年求职者整体情况。报告显示，83.5%求职者使用线上渠道找工作，78.9%的求职者优先考虑薪资待遇；求职者平均更换一份工作的频率为15.2个月。

据58同城招聘研究院数据显示，有83.5%的求职者使用过线上渠道找工作，线上和线下渠道都使用的求职者占比43.8%，只使用线上渠道的求职者达到39.8%，仅16.5%的求职者坚持线下渠道进行求职，可见线上渠道已逐渐成为求职者主要求职方式。

本次调研显示，求职者平均更换一份工作的频率为15.2个月。其中，服务员和电话销售职位换工作最频繁，分别每9.2个月和每9个月会更换一次，而店长/卖场经理换工作频率最慢，每20.1个月才会更换一次工作，其次是销售经理/主管，平均18.9个月更换一次工作。

报告显示，薪资待遇、工作时间和工作环境是求职者在面临机会时考虑最多的三个因素，分别为78.9%，59.6%和54.3%。面临择业的最终决定时，接近4成的求职者将薪资待遇作为最重要的因素，但也有相当比例的求职者对于公司的长期发展比较关注，近3成的求职者把公司发展前景、稳定性作为最重要因素。

调研数据还显示，未来一年内，有意愿更换城市发展的求职者为29.3%，其中计划去上海的求职者占比10.1%，前往北京、深圳和成都的分别为8.7%、6.3%和5.2%。可见，一线和新一线城市对人才仍有较强的吸引力。（牛广文）

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