原标题：极空间袁斌：智能家居全场景化尚未成熟

北京商报讯（记者 金朝力）“如果说液晶革命了CRT，全屏智能手机革命了按键功能手机，那么极空间的私有云将革命掉硬盘、U盘甚至云盘。”极空间创始人袁斌表示。12月15日，由乐视前高管袁斌开发的“家庭数字资产大管家”的首款产品“极空间” 家庭私有云产品——Z4正式上市。

此外，袁斌在接受北京商报记者采访时还表示，目前智能家居全场景化尚未成熟，仍处于概念阶段，未来实际应用还需要很长的路要走。

(责编：毕磊、夏晓伦)