第四届进博会首设集成电路专区

本报讯 记者顾春娟报道 第四届进博会技术装备展区将增设集成电路专区。这是记者从12月16日举行的第四届进博会首场招展宣介会技术装备展区集成电路专区宣介会上了解到的消息。

“增设集成电路专区将有助于进一步提升第四届进博会专业化办展水平和展览质量，有助于集聚全球优势资源，构建集成电路产业链生态，促进培育国内相关领域企业的创新发展，为加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局贡献力量。”中国国际进口博览局副局长刘福学在宣介会上表示，集成电路产业作为信息技术产业的核心，是支撑国家经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业，理应成为进博会技术装备展区的重要内容。近年来，中国集成电路产业发展迅速，已成为全球规模最大、增速最快的集成电路市场。

上海市集成电路行业协会秘书长徐伟表示，进博会设立集成电路专区可以加强国内外集成电路企业的对接交流。同时，专区设立后还将成立集成电路专委会，帮助成员企业精准对接中国各省市政府部门、产业集群和潜在客户，为后续的对接交流提供更优质的国家级平台。

上海外高桥集团股份有限公司已连续三年主动对接进博会招展招商等工作，是进博会“展览合作伙伴”。该集团副总经理张浩说，“十四五”期间，外高桥将继续发挥保税区集成电路产业进出口集散中心优势，一如既往地为进博会的参展商、采购商提供个性化、专业化的对接支持服务，同时推荐更多的集成电路企业参展进博会。

“中国在集成电路行业以及其他领域发展迅速。”荷兰阿斯麦公司全球副总裁、中国区总裁沈波在宣介会上说，“过去30年，阿斯麦成为了中国集成电路行业的战略伙伴。进博会新设集成电路专区可以将企业凝聚在一起，有助于加深大家对产业的认识和理解。”

已连续三届参展并早早签下第四届进博会参展合同的美国高通公司同样看好进博会创造的新商机。高通全球副总裁郭涛认为，第四届进博会增设集成电路专区能够为企业提供更好的横向学习机会，加强产业间合作以及政府沟通，为企业在展会期间取得更加丰硕的成果打下良好基础。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)