海尔食联网美食生态联盟在青岛成立

12月16日，海尔食联网联合中国烹饪协会、惠发食品、中国食品工业协会、海优禾物联科技等多方生态资源，成立了海尔食联网美食生态联盟，并发布了食联网智慧美食平台。
据了解，在海尔食联网美食生态联盟里，有提供原产地食材的海优禾基地；主打成品、半成品食材的惠发食品；提供专业烹饪方案的中国烹饪协会；还有提供智慧网器的海尔智家等，从食材端到菜谱端再到烹饪端，他们集中在三翼鸟智慧厨房场景中，让用户做饭只需要两步，第一步通过智慧网器屏端或者智家APP端一键购买成品、半成品食材，第二步选择菜谱启动厨电网器一键烹饪，然后等待美食出炉。这也是一种集合了大厨、生态、用户三方共创的美食生态模式。
而食联网智慧美食平台的发布，让用户不仅做饭简单更吃得健康。
依托海尔食联网美食生态联盟的力量，厨师将菜谱数字化，厨电企业将厨电互联，食品企业将食材加工成成品、半成品，而用户通过这个平台，只需要通过智家APP端购买菜谱中的成品、半成品食材，再一键联动智慧厨房中的智慧网器，就可以快速做出跟大厨做得一个味的美食。
海尔表示，海尔食联网美食生态联盟的成立，将不同行业的各方优质生态资源汇聚在一起。对资源方来说，他们得到了展示自身实力的“舞台”。对用户来说，做饭这件事变得简单化、标准化，不用费劲就能做出色香味俱全的美食。对食联生态来说，三方共赢最终还是落到用户端，抓住用户的胃，才能长久地抓住用户的心。（毕磊）
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