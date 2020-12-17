中国太保成为中国排球发展基金合作企业

12月15日，由中华全国体育基金会和中国排球协会共同发起的中国排球发展基金在广东江门成立，中国太保向排球发展基金注资50万元，成为“中国排球发展基金合作企业”。

2018年，中国太保与中国女排结成战略合作伙伴。两年多的时间里，中国太平洋保险的品牌形象随着中国女排一次次出现在世界大赛上，品牌价值获得良好提升，并于今年位列全球品牌价值500强的第132位。女排精神更成为中国太保创新转型、不懈奋斗的动力。2020年中国太保位列财富世界500强第193位，并且成功登陆伦交所发行GDR，成为中国首家实现上海、香港、伦敦三地上市的保险公司。

中国太保成为“中国排球发展基金合作企业”，是与中国排协再度合作的新开始、新起点。中国太保将以此为契机，充分发挥保险专业优势，依托专业服务能力，着力打造符合排球队员全生命周期特点的综合保险服务，覆盖从现役队员到退役队员可能遇到的意外、伤病等风险以及养老、健康等服务，这份保障还可进一步延伸至教练员、运动员及其家人。中国太保将用“责任 智慧 温度”的太保服务，筑起女排姑娘们赛场拼搏的坚强后盾。

据悉，中国排球发展基金成立后，将通过公益项目和活动，为排球运动员、教练员、管理人员、后备力量、幕后团队提供更全方位的保障。同时，通过排球基金持续发力，积极促进排球运动普及和推广，为助力实现体育强国战略目标贡献力量。（乔雪峰）

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