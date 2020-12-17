原标题：云计算等数字经济领域的人才极度稀缺

12月15日，由脉脉发布的《中国人才吸引力报告2020》（以下简称“报告”）显示，在数字经济由高速增长转向高质量发展转变的过程中，越来越多企业把“精细化运营”作为关键所在。而算法、云计算等数字经济领域的人才极度稀缺，企业需要想办法发现和吸引。不过另一边，受疫情影响及市场预算压缩，2020年品牌公关类岗位供给紧张，人才竞争压力大。此外，报告还显示，2020年，东莞成为数字化人才竞争最激烈的城市，供需比超过北京。

“未来不会分线上线下，当线上、线下概念消失，会带来非常明显的特点就是缺人”。脉脉创始人兼CEO林凡说。

(责编：毕磊、李栋)