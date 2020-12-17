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中国家电行业快速复苏 好产品为市场注入新活力

石飞月

2020年12月17日07:59  来源：北京商报
 
原标题：2020中国家电行业年度峰会暨“好产品”发布盛典召开

　　12月15日，由中国家用电器研究院主办，全国家用电器工业信息中心协办的“2020中国家电行业年度峰会暨‘好产品’发布盛典”在北京召开。大会发布了2020中国家电行业年度大事件和2020中国家电年度“好产品”。

　　疫情之年，居民的生活方式、行为习惯发生了改变，激发了全新的需求。随着疫情可控，生产生活秩序回归正常，不仅被冻结的消费需求逐渐释放，更有大量的新增需求出现，二者叠加，构成了新形势下家电市场回暖的核心动力，内销逐渐回暖；同时，由于我国率先控制住疫情并稳健复工复产，中国家电企业的出口表现也十分强劲。

　　疫情对生活方式的改变带动家电出口同比增长显著。海关总署数据显示，截止到10月，家电产品出口270760万台，同比增长9.7%，出口额3670亿元，同比增长19.1%。

　　在内销市场，据全国家用电器工业信息中心数据显示，2020年三季度国内家电市场销售规模为 1662.1 亿元，零售额同比增长率为-4.8%，下降幅度进一步收窄，远远低于上半年18.4%的降幅。

　　中国家电行业之所以在“抗疫”中实现快速复苏，主要得益于中国家电行业及时升级自己的思维模式，进行全方位创新，坚持走高质量发展之路。2020年的中国家电市场，产品力依旧强劲，众多结合时代特征、消费需求变化的新产品、好产品为家电市场注入了新生活力。

　　中国家用电器研究院副院长葛丰亮指出，家电行业要在持续提升品牌核心竞争力的同时，把更多的精力和重心专注到产品的创新、技术的提升、功能的改善上。2020年，中国家电行业虽然挑战连连，但是依然把握住消费新需求、展现行业新活力，诸多满足消费者需求的“好产品”面世。

(责编：毕磊、李栋)
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